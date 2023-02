Los perros guía de Almería estrechan su amistad en un encuentro de la ONCE

La ONCE ha organizado esta mañana una actividad bajo el lema ‘Entre perros anda el juego’ que pretende mejorar el entrenamiento de los perros guía de Almería y sirva también para que se conozcan entre ellos.

La actividad consiste en una suelta de perros guía de Almería, en la que han participado ocho de los nueve perros guía que hay en toda la provincia, para que puedan practicar la interactuación, la llamada en suelta libre y cualquier otro aspecto que quieran mejorar sus dueños, además de jugar entre ellos y pasar un buen rato en las instalaciones y área de juegos del parque de la perrera municipal.

En el encuentro ha participado el instructor andaluz Pedro Márquez, de la Fundación ONCE del Perro Guía.

El servicio de perro guía es uno de los servicios sociales que la ONCE presta a las personas con discapacidad visual afiliadas a la misma. Se trata de un servicio de autonomía personal que facilita a sus beneficiarios, de forma completamente gratuita, un perro guía adiestrado para mejorar su movilidad, salvando los obstáculos que se encuentran en sus desplazamientos e incrementando así la rapidez y la seguridad de éstos. La diferencia de pasar de moverse con bastón a moverse con un perro guía supone para una persona ciega o con una deficiencia visual grave un salto cualitativo en su movilidad y una sustancial mejora de su autonomía.

Qué se necesita

Para que una persona ciega pueda acceder a este servicio y disfrutar de un perro guía como auxiliar de movilidad no basta con ser afiliado a la ONCE. Es necesario, además, que se den ciertos requisitos que garanticen que esa persona va a utilizar adecuadamente el perro guía para la finalidad que éste debe cumplir. Y esto supone, esencialmente, verificar que esa persona necesita efectivamente el perro guía como medio de movilidad (y no como un animal de compañía o de terapia), que sepa desplazarse de forma autónoma con bastón y que cuente con los medios económicos y la aptitud necesaria para asumir el cuidado y la atención del perro. Estas condiciones se evalúan para cada afiliado a la ONCE que solicita el servicio de perro guía mediante los informes de los profesionales que lo reconocen en ese proceso.