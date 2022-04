Aprobado por unanimidad el acuerdo de funcionarios y convenio de personal laboral en Almería

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, por unanimidad, el acuerdo de Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal Laboral para el periodo bienal 2022- 2023, tras su acuerdo y firma, el pasado mes de marzo, por la mayoría sindical del Consistorio, representada por CSIF, UEMA y CCOO. Un convenio que, como ha significado el concejal responsable del Área de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, “recoge el mejor acuerdo que se ha podido alcanzar. Es un magnífico convenio que viene a mejorar las condiciones de los trabajadores”, ha subrayado. El acuerdo recoge cuestiones relacionadas con la estabilidad laboral, el empleo, la promoción interna, el acceso a los puestos de trabajo, la conciliación y las condiciones laborales.

Alonso ha agradecido el talante y predisposición de los sindicatos a la hora de negociar las condiciones de este acuerdo que, como ha recordado, “no solo consolida la totalidad de los derechos adquiridos por los empleados públicos municipales. También mejora sustancialmente otros muchos aspectos respecto a las condiciones del anterior convenio”.

En este punto también el alcalde ha exigido a la portavoz socialista, Amparo Ramírez, “que defienda al sindicato que quiera, defienda el convenio como quiera y defienda sus postulados como mejor convenga, pero siempre dentro de unos márgenes que marcan la buena educación, la ética, la moral y lo que los ciudadanos esperan de aquellas personas que recibimos un sueldo público”, pidiendo a la edil que se retractara de las afirmaciones formuladas en las que comparaba la gestión del concejal al frente del Área de Función Pública “con la mafia siciliana o la camorra”.

Frente a las críticas del grupo municipal socialista, reclamando su retirada y la adhesión al Convenio ahora de los sindicatos no firmantes, Alonso se ha preguntado si “con ellas está defendiendo los intereses de los trabajadores o a un sindicato en concreto”, recordando al respecto que “en el anterior convenio se incluyó la cláusula que recoge que las secciones sindicales no firmantes del acuerdo no podrán adherirse al mismo con posterioridad”.

Actualmente, en el Ayuntamiento trabajan casi mil empleados entre funcionarios y laborales.

Rectificación error material

Al Pleno se ha elevado hoy también la propuesta de rectificación de error material detectado en el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del pasado 14 de marzo de 2022, respecto al cambio de denominación del Estadio de los Juegos Mediterráneos. La rectificación del acuerdo viene a dar respuesta al escrito presentado por la U.D. Almería solicitando que la denominación del bien objeto de la concesión sea el de “Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería”.