“En Almería apenas muere gente por covid, pero sí fallece gente con covid”

La normalidad, o “nueva normalidad”, que vive Almería desde hace casi un año con respecto a la covid no solo se nota en el número de contagios, sino también en las cifras de hospitalización. Lejos han quedado ya las imágenes de hospitales repletos de covídicos, con alas enteras dedicados a ellos.

Según las cifras facilitadas por la Delegación de Salud, la pasada semana solo había diez personas ingresadas por covid-19 en toda la provincia de Almería, dos de ellas en la UCI, ambas en el Hospital Universitario de Torrecárdenas.

Para comparar, cabe recordar que tras la Navidad pasada —el 25 de enero de 2022 en concreto— llegó a haber un pico de 196 hospitalizados, con 31 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Al haber menos contagios y menos casos graves es evidente que también hay una mortalidad mucho menor. Este otoño —del 23 de septiembre al 21 de diciembre— han fallecido 22 personas con covid en toda Almería, mientras que en el otoño de 2021 hubo 24 decesos y en el de 2020, 160 muertos.

Se mantiene, por lo tanto, la mortalidad baja que ya había el año pasado. Según los expertos esta es una clara consecuencia de la vacunación masiva de la población, lo que protege de los síntomas más graves de la enfermedad.

Pero el virus aún es peligroso, como lo pueden ser otros. “Una persona con múltiples patologías puede fallecer por covid, pero también por gripe, porque se agravan sus patologías”, dice el delegado de Salud. Las personas inmunodeprimidas son las más vulnerables.

No obstante, el delegado de Salud asegura que “en Almería ya no hay casi ninguna muerte por covid, pero sí mueren personas con covid”. Por eso cree que es recomendable usar mascarilla si se tienen síntomas para proteger a esas personas vulnerables. “No me gusta imponer nada, pero sí aconsejar e informar a la gente para que actúe en consecuencia y sentido común: tenemos que aprender de lo que ha pasado; si una persona tiene síntomas compatibles de covid, enfermedad sincitial o cualquier enfermedad pulmonar, debe evitar salir a la calle o si hay que salir (a trabajar o a una cena) que lleve puesta la mascarilla”, sentencia.