“En Almería hay mucho por hacer cuando se vuelva a la normalidad”

Hoy nos cuenta su año de pandemia, y nos deja su mirada para el mundo que viene, una profesional del ámbito del Derecho con más de 30 años de profesión a sus espaldas y que conoce muy bien la capital almeriense.

¿Con qué palabra definiría el 2020?

Al 2020 lo definiría como el año de “lo inesperado”. Ha sido un año ambivalente en el que la pandemia nos ha cogido desarmados. La incomunicación y la distancia con los seres queridos ha sido su aspecto negativo que peor he llevado. Por el lado positivo, me ha permitido valorar especialmente las cuestiones cotidianas a las que no le damos importancia, como la libertad de movimiento.

¿Cómo vivió el confinamiento de la primera ola?

El confinamiento me supuso un zarpazo nunca vivido, pero supongo que no ha sido más duro que para otros. Me pongo en la piel de los padres con hijos pequeños y adolescentes, de familias en pisos minúsculos, con parientes enfermos y otras dificultades, o problemas mucho mayores, y considero que no tengo derecho a quejarme. Aproveché para leer más y otras actividades para las que habitualmente no se tiene suficiente tiempo.

¿Qué fue lo que más le preocupó en aquellos meses?

Mi gran preocupaciòn en la primera ola fueron los daños de salud graves y ver a la generación más sacrificada de España irse tan dolorosamente. Y también el sufrimiento y la sangría de puestos de trabajo perdidos, la agonía de tantos pequeños empresarios y autónomos, especialmente los del sector de servicios y hostelería, que no saben hasta donde van a aguantar.

¿Y esa sigue siendo su mayor preocupación?

Sí, el sufrimiento y angustia de mis conciudadanos.

¿Qué diría que le está ayudando especialmente a sobrellevar esta situación?

El espíritu de resistencia y la esperanza de que, más pronto que tarde, la ciencia nos saque de esta pandemia con las vacunas y tratamientos curativos.

¿Y cómo se encuentra para afrontar lo que quede de pandemia?

Pues cada vez cuesta un poco más mantener el ánimo alto.

¿Cree que esta nueva crisis va a ser peor para España que la crisis del 2008?

La crisis actual es muy distinta a la del 2008 por su origen, y, no por esperada, aquella resultó menos dura. Esta ha sido sorpresiva, muy distinta a las crisis cíclicas que se estudian en economía, que nos ha cogido desarmados y cuyo alcance aún no somos capaces de cuantificar; todo dependerá de como se vayan desenvolviendo los acontecimientos.

¿Hacia dónde cree que debería ir este país cuando regrese la normalidad?

Nuestro país debe aprender de lo ocurrido y fortalecer los ámbitos en donde más deficiencias se han sentido en la crisis: el sanitario, el del empleo, el de las ayudas a empresas y familias, entre otros.

¿Y la ciudad de Almería?

En Almería hay mucho por hacer cuando se vuelva a la normalidad. Los almerienses estamos muy desolados por el estado de cosas que se está viviendo y ese sentimiento se palpa en la cercanía. Se ven a diario cierres de negocios, en el propio paseo de Almería y calles principales, y tenemos el centro vacío los fines de semana; algo se está haciendo mal. Hay que impulsar a las empresas y apoyar al pequeño comercio y a la hostelería así como generar proyectos ilusionantes para los ciudadanos, de esos que cambian la fisonomía de la ciudad y crean muchos puestos de trabajo.

Y respecto a su profesión, ¿qué le ha supuesto la pandemia?

Pues un azote como a la mayoría. Se paralizó la maquinaria de la justicia, se suspendieron plazos y solo se atendían a las causas urgentes en la primera ola y eso ha supuesto un parón en la economía de los profesionales que han visto como han tenido que seguir afrontando los pagos de despachos con una merma considerable de ingresos.

¿Qué ambiente hay hoy en su gremio?

Mucha preocupación por las razones expuestas y las específicas de cada especialidad. Hay una caída dramática de ingresos y clientes, porque la gente no tiene capacidad económica para acudir a los tribunales, y a eso se le suman dificultades entre los interlocutores de la Justicia en el desempeño diario de la profesión venidas de las normas emitidas a causa de la pandemia.

¿Qué consejo le daría a un joven que esté pensado en ser procurador?

Pues le diría, como para cualquier otra profesión, que lo piense muy bien y hable con profesionales en ejercicio y que, como todas, es una profesión con sus luces y sus sombras y en la que te tiene que gustar el trato con las personas, pues, además de los conocimientos jurídicos, requiere sensibilidad y empatía.

¿Y a los jóvenes en general?

Les aconsejaría que no decaigan, que no se desanimen. Laboralmente, la pandemia les va a dificultar el camino, pero han de tener esperanza porque volveremos a la senda del crecimiento en el empleo.

¿Qué aprendizaje personal cree que se va a llevar de este episodio?

No cabe duda que la pandemia ha cambiado la óptica con que miramos todas las cosas, valoramos todo de forma diferente y ha puesto a prueba nuestra capacidad de resiliencia, y creo que hemos aprendido a darle a todo la importancia que realmente tiene.

¿Y qué le gustaría que aprendiera la humanidad de él?

Me gustaría que la humanidad aprendiera que no se puede dar nada por hecho, que siempre deberíamos ser solidarios, especialmente con los más vulnerables, y que es fundamental dotar a la investigación y la ciencia de los medios que merece y hacerlo de forma prioritaria, porque es la que nos salvará.

Por último, ¿qué palabra quiere que acabe definiendo al 2021?

ESPERANZA, así, en mayúsculas.