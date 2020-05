En los últimos días, la situación en los hospitales almerienses ha empeorado ligeramente, después de que haya habido tres ingresos por COVID-19 en las últimas tres jornadas. En términos generales no son malos datos, si se observan otras provincias (excepto Huelva, que en los últimos cuatro días ha conseguido aplanar su curva de hospitalizaciones y no ha sumado nuevos pacientes). No obstante, las cifras de Almería sí que muestran una tendencia algo preocupante, pues en tres días ha habido las mismas hospitalizaciones que en los nueve días anteriores.

Del 30 de abril al 8 de mayo, solo tres personas necesitaron ingresar en alguno de los hospitales de Almería por culpa del coronavirus, en la mejor serie de datos registrados en la provincia. La buena racha se rompió el sábado pasado, día 9 de mayo, y desde entonces ha habido una hospitalización por día (la última el lunes, pues los datos publicados por la Junta de Andalucía el martes hacen referencia a la jornada anterior).

La provincia andaluza con menos enfermos en la UCI

A pesar de ello, Almería sigue teniendo la mejor situación hospitalaria de toda Andalucía, al menos en lo que se refiere a casos graves: actualmente hay 22 personas en el hospital, de las que solo tres están en la UCI. Huelva tiene 4 pacientes en UCI, Jaén 12 y Cádiz y Córdoba 13, por citar solo las provincias con menos enfermos graves.

Desde el inicio de la pandemia, en Almería ha habido 213 personas hospitalizadas y 38 de ellas han pasado por las Unidades de Cuidados Intensivos. Sigue siendo, en términos globales, la provincia de Andalucía con menos ingresados desde el inicio de la crisis sanitaria, aunque ya solo está a seis casos de empatar con Huelva (suma 219 ingresos).

Almería sigue siendo la provincia con menor número de hospitalizados, pero cada vez se acerca más a Huelva

Este martes los datos oficiales han confirmado además tres nuevos positivos por coronavirus, una cifra realmente baja (la menor de los últimos siete días). El acumulado asciende a 652 casos, de los cuales 115 se han producido en los últimos 14 días. Almería sigue siendo la provincia andaluza con la menor incidencia de la enfermedad, con 91 contagiados por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, cada vez son más los almerienses que logran vencer a la COVID-19. Ayer se confirmaron otros cuatro curados. La provincia suma ya seis días en los que hay más curados que nuevos positivos. Ya se han recuperado un 65,5% de los casos totales.

En las últimas horas no ha habido fallecidos por culpa de la enfermedad provocada por el coronavirus en toda la provincia. Con la última víctima, confirmada el pasado domingo, son 50 las muertes causadas por el COVID-19 en Almería (20 en el Poniente, 16 en el área de la capital y 14 en Levante, Almanzora y Los Vélez). Almería sigue siendo la provincia andaluza con menor mortalidad, con 7 fallecidos por cada 100.000 hab.