Almería acaba con el ‘monumental abandono’ para cautivar nuevo turismo

Son la referencia de lo que fuimos, aportan valor identitario a la sociedad y se erigen como indiscutible fuente de riqueza. No hay más que echar un vistazo a los ingresos que reportan las visitas de turistas a la Alhambra de Granada o a la Mezquita de Córdoba, ciudades que guardan, orgullosas, sus monumentos como oro en paño. No ha sido así en Almería, cuyos Bienes de Interés Cultural (BIC), han estado tan despreciados como comentado es que, en la capital, no hay nada que ver salvo playas. Este tópico está dejando de ser la cruda realidad, ya que Almería empieza a prestar atención a su riqueza patrimonial. Pues existe.

Aunque la propia clasificación de BIC conlleva la obligatoriedad de la conversación y el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 ya recogía la necesidad de regenerar la zona antigua de la ciudad, no ha habido más que contradicciones durante este cuarto de siglo. Y ello pese a que la mayor parte de los monumentos son propiedad de las administraciones públicas. La ausencia de inversiones ha desembocado en una deslucida paleta de colores, y la zona vieja de Almería muestra a la vez esplendor y decadencia. ¿Una ojeada desde la Alcazaba?

Cualquier paseo aleatorio por esta zona de la ciudad ha venido dando fe de ello, con una mayoría aplastante de edificios de apariencia lamentable, solares abandonados, medianeras desconchadas y carencia de jardines y espacios libres, sin adentrarse siquiera al hasta hace poco mal cuidado entorno de la Alcazaba. Pero, “¿qué hay de nuevo, viejo?”

Mucho. Esta descripción sin pretensiones catastrofistas está cambiando. La respuesta de las administraciones a los monumentos ha dejado –lentamente, eso sí– aquello de que la competencia es de otro o que no hay dinero en las arcas. Sírvase de ejemplo la misma Alcazaba.

El principal monumento ha recibido en los últimos tiempos obras-parche, la limosna de las inversiones. La racha de las penurias, sin embargo, toca su fin. Cultura ha desempolvado el proyecto de rehabilitación de mayor envergadura, de 2008, dirigido a restaurar y consolidar el conjunto monumental de la Alcazaba. Es una intervención esencial, ya que el grado de deterioro que sufriendo es mucho mayor en estos años que en los últimos cien. El proyecto, muy extenso, se concentra en el frente norte y contempla, entre otros elementos, la apertura de un mirador a La Hoya.

Tendrá unas vistas del todo diferentes a las actuales. El Ayuntamiento prepara el proyecto para la creación de ese parque botánico y arqueológico en esta llanura al que la ciudad aspira desde 1994. Forma parte del plan municipal de mejora del entorno de la Alcazaba, el cual se extiende desde las mismas puertas del conjunto monumental al Cerro de San Cristóbal. Este plan, en su primera fase, está siendo culminado con una inversión de 9,5 millones de euros. No son, desde luego, aquellos 300 de la enajenación de parcelas de El Toyo que iban a volcarse en el casco histórico, si bien esta inyección económica ya es palpable.

El nuevo camino que bordea a La Hoya hasta la Alcazaba abrirá en breve sus puertas al uso público. Quedará conectado con la mejora del acceso tradicional por la calle Almanzor, con el futuro parque de La Hoya y, a través de la calle Pósito, con la Puerta Purchena. Es el antiguo barrio de Las Perchas que la ciudad recupera, con zonas de estancia, arbolado y, sobre todo, iluminación. La sensación de seguridad es un imprescindible para lograr el objetivo de que la ciudadanía reconquiste este espacio, libre de vertidos, y se consiga la cohesión social con el centro capitalino.

Otros elementos vienen a enriquecer el interés turístico de este ámbito. Independientemente del polémico nuevo edificio del Mesón Gitano y de que el proyecto no ha conseguido aún su objetivo original de reabrir las cuevas, la iniciativa tuvo la suerte de dar con el tesoro arqueológico del poblado andalusí y con restos del romano tardío. La ruta combinada con las visitas a la Alcazaba está pues servida. A las actuaciones municipales programadas, se suma la reforma de pequeñas plazas del barrio antiguo de La Almedina par su transformación en rincones con encanto donde poder hacer un alto hasta una futura rehabilitada Casa Consistorial y –con o sin Pingurucho– Plaza Vieja, desde donde apreciar también el Convento de Las Claras.

El cerro de San Cristóbal que, pese al estado de abandono, ha seguido funcionando de perenigraje turístico, cobra protagonismo en este Plan. Tras el verano, empezarán las obras de adecentamiento y será el Patronato del Sagrado Corazón de Jesús quien se ocupe de la rehabilitación de esta protegida imagen. El Obispado aguarda de igual modo para empezar la rehabilitación de la torre campanario de la Catedral, otro de los grandes BIC de Almería, que añadirá, con un ascensor interior, un “uso cultural-institucional, además de turístico” con una sala de exposiciones y vistas panorámicas de la ciudad.

El casco histórico conserva en pie el edificio de carácter civil más antiguo de la ciudad. Después de años y años de guerrillas políticas, el antiguo Hospital Real de Santa María Magdalena –el Provincial–, de 1556, ha recibido una primera fase de rehabilitación y pronto volverá a estar de nuevo en obras. Es la intención de la Diputación, que reabrirá este BIC para acoger el primer Museo Nacional del Realismo Contemporáneo de España, sumando como plus el artesonado mudéjar descubierto a restaurar.

En la segunda fase de rehabilitación se encuentra inmerso el Cargadero del Mineral, que hará posible un paseo peatonal elevado el próximo año. La Autoridad Portuaria está gestionando la tercera y última fase del proyecto en aras de no repetir el parón de ocho largos años al término de la primera. El Cable Inglés contendrá salas expositivas y un café restaurante de excepcionales vistas. Otro atractivo más turístico. Al Puerto le queda, por otro lado, resolver la situación del Faro de San Telmo, BICsobre el que volcó una inversión para su apertura al público que ha resultado ser un fiasco.

Otro de las proyectos divididos en fases que esperan financiación es la estación antigua de trenes. Su singular arquitectura de hierro y metal ha estado años abandonada, recibiendo una primera dosis de futuro para su reapertura al público como contenedor cultural que, no obstante, permanece sin continuidad hasta nuevos anuncios.

Al margen de los BIC de titularidad pública, también los hay privados. Iniciativas particulares, con o sin ayudas a la rehabilitación, han tirado del carro proteccionista entendiendo como propia la riqueza patrimonial. Uno de los ejemplos más claros es el Teatro Cervantes, en activo. Porque la Almería monumental puede dejar de ser una quimera.