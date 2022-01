Almería suma 12 muertos en tres días, la peor racha desde el verano pasado

Los datos cobran importancia. Y para mal. Avisaba el delegado de Salud de la Junta hace tres días que para hoy entraríamos en un periodo de meseta, quizás tocando techo y con los casos estabilizados. Pero al final, ni por asomo. La realidad se antepone a las previsiones. Este jueves se han notificado cuatro nuevas muertes y ya son 12 en los últimos tres días y 27 en lo que va de mes. Desde el pasado mes de agosto el número de fallecimientos no había sido tan elevado.

El número de fallecimientos parecía estancarse cuando la provincia superó el 80% de personas con pauta de vacunación completa. De hecho, la covid mata diez veces menos en Almería desde que hay un 80% de la población vacunada. Pero esta semana, las cifras han vuelto al pasado.

El número de positivos también sigue siendo elevado. De hecho, de los 1.200 del jueves se ha pasado a los 2.391 notificados este jueves. Prácticamente el doble.

Tampoco se pueden hablar de datos positivos en incidencia. LA cifra había bajado en más de cincuenta puntos del martes al jueves. Pero era un oasis. Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familia sitúan en Almería una incidencia de 2.406,0 casos por cada 100.000 habitantes. O lo que es lo mismo, 100 puntos más que ayer.

Aún así, y en cuanto a los fallecimientos, desde que se detectó el primer caso de covid-19 en Almería, en un joven procedente de Italia, hasta que se pusieron las primeras vacunas el 27 de diciembre de 2020 se detectaron 21.110 casos en la provincia. De ellos, según los datos publicados por la Junta de Andalucía, murieron 285. Eso supone que la letalidad del virus en ese periodo fue de 1,35%, es decir, fallecía más de una persona de cada 100 contagiadas.

Los nuevos datos en cuanto a contagios ya no hacen tan válidas las declaraciones del delegado de Salud el pasado martes. Juan de la Cruz Belmonte explicaba que el número de nuevos positivos de covid-19 se ha estabilizado después de que la provincia haya entrado en una “meseta” con 1.565 casos del martes (y los 1.203 del miércoles), lo que “no era una subida exponencial como la de la semana pasada”.

Los más de dos mil casos de este jueves ponen en entredicho sus palabras. Pero el delegado volvió a hablar este jueves. Almería ha registrado este jueves más de 2.400 positivos y cuatro nuevas muertes. Algo que se escapa de los pronósticos realizados por el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, hace escasos días, cuando aseguraba que los casos se habían estabilizado.

"Hoy no es un día bueno en número de casos, son 2.483 nuevos positivos en la provincia. Esto es un retroceso, pero yo no desfallezco. Yo pienso que la La meseta siempre tiene picos. Nos mantenemos en el sentido dramático puesto que tenemos otros 4 fallecimientos por covid o con covid en la provincia", argumenta, afirmando que a partir de esta semana los contagios se van a estabilizar y desde febrero comenzará una bajada de casos.

"No podemos bajar la guardia. Hay que vacunarse, pero, sobre todo, ponerse la mascarilla, respetar la distancia de seguridad y ventilación. Gracias a dios los positivos no son tan dañinos como en olas posteriores pero alarman y causan muchas bajas en trabajos", añade.

En la actualidad, los hospitales de Almería tienen 153 ingresos por coronavirus, de los que 29 luchan contra la enfermedad en las UCI.

Bajas Covid en colegios

"Estamos teniendo problemas en que los interinos no aceptan esas bajas porque son de muy poca duración. A veces llamamos, se incorpora el interino y al mismo tiempo el titular. Así que al interino igual le cuenta un día la duración". Esa esa la realidad de las bajas covid del profesorado en Almería según el delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez

Jiménez asegura que se está realizando un gran trabajo en los centros "y desde la Junta siempre estamos en contacto con ellos". El delegado explica que recursos humanos trabaja todos los días para cubrir las bajas más urgentes. "Tengo que agradecer el trabajo a recursos humanos por el gran trabajo que están haciendo", explica.

En cuanto al número de bajas por coronavirus que hay actualmente en la provincia, Belmonte no se atreve a dar datos: "No sabemos cifras reales de porque primeramente los centros son los que hacen en el primer filtrado. No queremos entrar en una guerra de cifras. Es cierto que estamos atravesando un momento complicado, pero a estas alturas el año pasado teníamos 170 aulas cerradas y este año una".

Para el delegado es positivo que las clases se puedan ofrecer en el colegio: "Por suerte podemos llevar a cabo la presencialidad en las aulas, que eso es algo fundamental. En las aulas se trabajan ciertas cosas que no se pueden trabajar en la pantalla de un ordenador".

En términos generales, Jiménez explica que "el año pasado superamos el curso con matricula de honor". Sin embargo, manifiesta que este ha sido "un curso tranquilo hasta diciembre pero desde entonces está siendo complicado". En cuanto a las bajas (no covid), "hemos hecho dos llamamientos, en el primero cubrimos alrededor de 100 bajas entre vacantes y sustituciones, en el segundo 157 y en el que salió ayer, alrededor de 40 plazas vacantes", explica.