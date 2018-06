"Almería necesita un alcalde que salga de las paredes de la urna y piense en la ciudad"

Cuando abrió sus puertas el Teatro Cervantes en 1921 la capital tenía un censo de 40.000 habitantes y una renta por habitante de las más bajas de España. Hoy, casi un siglo después, son 200.000 los vecinos y la ciudad es una de las capitales con mayor poder adquisitivo. Con datos en mano y alguna que otra cita célebre, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, subió al escenario del Cervantes para desgranar su modelo de ciudad y aspiraciones políticas durante el Desayuno Informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR. Y lo primero que puso sobre la mesa es que la ciudad está viviendo un momento histórico y necesita "un alcalde que sea capaz de salir de las cuatro paredes de la urna para pensar en Almería con un proyecto que vaya más allá del marco estrictamente electoral". Fernández-Pacheco planteó que su línea de trabajo es la de poner en marcha "una ciudad inteligente, innovadora y abierta" sin caer en el error de los equipos de gobierno de planificar obras y actuaciones pensando de cuatro años en cuatro años. "Gobernar para ser reelegido es como salir a empatar un partido y tenemos que gobernar para ganar el Mundial", planteó en términos futbolísticos. "Mi reto es seguir reuniendo a los almerienses en torno a la tarea de hacer de nuestra ciudad un entorno habitable, próspero, luminoso y abierto, en el que resulte atractivo no sólo vivir, sino también invertir, emprender, estudiar, investigar, compartir conocimientos y por supuesto pasarlo bien", añadió y resaltó la importancia de contar con las administraciones regional y estatal para conseguir todos los objetivos.

El primer edil almeriense se ha ofrecido al nuevo Gobierno con "mano tendida y lealtad", pero le ha reclamado que "esté a la altura del momento histórico que vive la ciudad" con el desbloqueo de los principales proyectos de mejora y transformación. El primer edil ha reivindicado -y así lo hará en las reuniones que este mismo lunes ya solicitó a los ministros de Fomento y Transición Ecológica- el "cumplimiento inaplazable" de todo lo ya acordado evitando "crispaciones, incertidumbres y tensiones que no aportan nada". Y citó actuaciones con "calendarios innegociables" como el inicio del soterramiento y eliminación del paso a nivel en El Puche, el proyecto Puerto-Ciudad, la carretera de Sierra Alhamilla, la prolongación del Paseo Marítimo o la rehabilitación de la estación de ferrocarril. "Habría sido fácil apuntar hacia la Junta o al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez por los problemas endémicos de esta ciudad, pero prefiero alejarme del discurso cainita y empobrecedor que supone impedir el desarrollo de iniciativas y medidas no porque sean buenas o malas, sino porque no son tuyas". En este sentido, ha mostrado confianza en que "nada ni nadie va a parar el desarrollo de proyectos históricos que forman parte de un horizonte de futuro y transformación para la ciudad". Ramón Fernández-Pacheco aseguró que "Almería no se merece que alguien, por querer hacer política en lugar de gestión, frene la dinámica en la que habíamos entrado y a la que tanto trabajo nos costó llegar".

El alcalde elogió la potencialidad de Almería como una tierra de oportunidades y reseñó el impacto que podría tener ser Capital Española de la Gastronomía el próximo año. "Es un proyecto más que ilusionante en el que estamos poniendo todos los recursos con la ayuda del sector privado y los profesionales de la hostelería, además de contar con unidad institucional". Ramón Fernández-Pacheco planteó la necesidad de ganar el relato y la visión de la capital porque, a su juicio, "Almería es una gran ciudad habitada por gentes que no terminan de creérselo". En este sentido, el primer edil resaltó que "es un sitio fantástico para emprender y para invertir, para crear empleo y para crear oportunidades" y no se quiso olvidar en su intervención de la "cantera de talento" que emana de la Universidad de Almería para el desarrollo de una ciudad en la que, según añadió, desde mayo de 2013 ha bajado el paro en 21.105 personas y es una de las que tienen mayor tasa de actividad de la comunidad. Y quiso sumar a ese crecimiento de las empresas y los hogares anunciando que en 2019 los almerienses van a pagar menos impuestos municipales. Y no se rebajarán los tributos porque se recorten los servicios y calidad, sino que la clave está, según dijo, en una mejor recaudación. "Esta ciudad es un referente nacional en cuanto a la gestión de impuestos y la premisa con la que trabajamos en nuestro ayuntamiento es que el mejor sitio para que esté el dinero es en el bolsillo del ciudadano". No quiso pasar de largo el modelo de financiación en el marco de las competencias locales y aseguró que es el momento de abordar un nuevo modelo: "Hay asuntos que no pueden esperar más y que no se arreglan con más dinero, como pueden creer muchos, sino con más libertad", añadió.

Fernández-Pacheco exhibió las medidas puestas en marcha para favorecer el desarrollo agrícola de la ciudad, un sector que genera en torno a 15.000 puestos de trabajo directos y muchos más ligados a la industria auxiliar, al que eximió de tasas para la construcción de los invernaderos y rebajó el impuesto de las licencias para edificaciones complementarias, al tiempo que se mantiene las inversiones en los caminos rurales. Y analizando los retos del campo no podía faltar una alusión directa al principal problema, el déficit hídrico. El primer edil reclamó que "no se haga política con el agua" y recordó la necesidad de los trasvases que se complementan con la desalación y depuración. "En Almería el agua no sólo sirve para beber, también sirve, sobre todo, para comer", y se preguntó si las administraciones "son del todo conscientes de este problema" que supone la falta de recursos hídricos en la provincia. Fernández-Pacheco ha alertado de "las decisiones que sobre el agua se adopten en los despachos de Sevilla y Madrid" y también de la necesidad de no tomar medidas de agrado territorial "diciendo en cada zona lo que el público local quiere escuchar". Preguntado por el nuevo tiempo y la segmentación del espectro político que obliga al consenso plenario, el alcalde ha admitido sentirse cómodo con un gobierno de mayoría simple, lo que obliga a un "esfuerzo extra" con el resto de fuerzas políticas a la hora de alcanzar a acuerdos. "Nadie dijo que fuera fácil, porque requiere esfuerzo, diálogo y consenso, que es lo que estamos haciendo con los partidos de la oposición y con la sociedad almeriense". Por último, el primer edil ha explicado que desde su cargo ha aceptado la "responsabilidad" de "traspasar al siguiente alcalde una Almería mejor", si bien confió en que ese relevo se retrase algunos años más. Reconoció el trabajo del anterior alcalde y también tuvo palabras de agradecimiento para Mariano Rajoy por su gestión y por dar un paso al lado para abrir en el PP una nueva etapa "ilusionante" en la que hay que hacer cambios.