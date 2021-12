Almería suma 100 nuevos casos de covid en los últimos dos días

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado 100 nuevos casos positivos de covid-19 en la provincia de Almería, datos acumulados de los dos últimos días como cada lunes. Es una cifra superior a la del lunes pasado (hubo 85) y algo inferior a la de hace dos semanas (el 22 de noviembre se registraron 104 casos).

Estos datos confirman una estabilización del número de casos diagnosticados, pues la semana pasada hubo una media diaria de 64,4 positivos en la provincia. Parece que la subida de las semanas anteriores se ha relajado.

Tampoco hay un incremento considerable del número de personas hospitalizadas, pues actualmente hay 30 en total (dos menos que el sábado), con 13 de ellas en la UCI (una más que el último día). Aunque son cifras muy bajas comparadas con otros momentos de la pandemia, lo cierto es que Almería sigue siendo la segunda provincia de Andalucía con más pacientes covídicos graves, solo por detrás de Málaga, donde hay 24 personas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pero para interpretar mejor todos estos datos y la diferencia entre estar vacunados y no, conviene echar la vista atrás un año. El 6 de diciembre de 2020 se notificaron 120 casos positivos (de un solo día, no de dos como hoy) y había 111 personas ingresadas con covid, 41 de ellas en la UCI, por lo tanto, cuatro veces más que ahora. Y hay que recordar que por aquel entonces estaban los municipios con cierre perimetral y los comercios no esenciales echaban la persiana a las seis de la tarde.

Esta mejoría indudable —pese a quien pese— se debe a la alta cobertura de las vacunas. En Almería hay un 80,4% de la población total con la pauta de vacunación completa (92,8% entre los mayores de 12 años, que son los únicos vacunables por ahora).

Según los datos publicados hoy por la Junta de Andalucía hay además 103.903 almerienses que han recibido la tercera dosis de refuerzo: 61.169 son mayores de 70 año, 22.032 tienen entre 60 y 69 años y el resto son de otros grupos prioritarios.

Otro dato importante de la jornada es la ausencia de fallecidos, después de que el viernes y el sábado se confirmaran los dos primeros decesos del mes de diciembre. En total, desde que comenzó la pandemia, han muerto 938 personas con covid.

Por último, hoy se suman 40 nuevas altas, por lo que ya son 70.705 los almerienses que han superado la infección del coronavirus SARS-CoV-2 en Almería.