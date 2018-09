"Almería tiene una gran oportunidad de poder producir energía solar"

Joséblanco fue desde el año 2009 hasta el 2011 un rostro habitual en los informativos españoles ya que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero fue ministro de Fomento y portavoz del Gobierno. Con anterioridad había sido senador, concejal, diputado y vicesecretario general del PSOE desde julio de 2008 hasta febrero de 2012. En las elecciones de 2014 fue elegido diputado del Parlamento Europeo, función que llega a su fin a principios del próximo año ya que se celebrarán nuevas elecciones. Satisfecho con su trabajo de eurodiputado, se muestra prudente, reflexivo y acepta hablar de su trabajo en Europa aunque desde que abandonó la política nacional prefiere no prodigarse en los medios de comunicación y mantenerse en una segunda línea política.

Usted es ponente del Parlamento Europeo para la nueva directiva europea de energías renovables, ¿qué destacaría de ella?

Esta directiva se inscribe dentro del conocido como paquete de Energía Limpia que a su vez se enmarca dentro de los objetivos que la UE ha firmado en París para descarbonizar nuestra economía y cumplir con los objetivos del cambio climático. A mi juicio la descarbonización de la economía es una obligación no una opción y por lo tanto tenemos que conseguir esos objetivos con una mayor penetración de energías limpias.

¿Cuáles son los objetivos de esta nueva directiva?

Marca unos objetivos de energías renovables vinculantes para el conjunto de la UE, España tendrá que pasar de un 20% de energías renovables a un 32%, desde 2020, que es cuando finaliza la actual directiva, al 2030. Entre otros aspectos establece unos objetivos sectoriales de incrementar la cuota de renovables en el sector del transporte,así como en los sectores de calefacción y refrigeración.

También se habla del autoconsumo.

Se establece el autoconsumo como un derecho a producir tu propia energía, a poder almacenarla, poder verterla a la red y tener una compensación de acuerdo al valor de mercado de la energía producida.

Si se consiguen estos objetivos será un gran cambio.

Se hace una apuesta por la reducción de emisiones, la gente no es consciente pero las emisiones están produciendo en el conjunto de la UE 400.000 muertes al año y por primera vez se tendrá consagrado un derecho a producir energía solar. Se podrá vender la energía solar producida a precio de mercado y además esa energía no estará sujeta a cargas o impuestos como era hasta ahora el impuesto al sol. Hablamos que los estados miembros no podrán establecer cargas para instalaciones de menos de 30 Kws y lo que puede consumir una vivienda unifamiliar aunque sea muy extensa no es más de 10 Kws.

¿Satisfecho del resultado?

Sí porque es una directiva muy importante donde hemos conseguido grandes objetivos y donde además ha reinado un clima de entendimiento y apoyo entre la diversidad que representa el Parlamento Europeo. Hemos hecho un trabajo de consenso para acercar posiciones y fijar unos objetivos importantes dentro de Europa y seguir siendo los líderes mundiales de las energías renovables y esto significa mucho para la industria y para el desarrollo de las tecnologías.

¿Cómo se traslada esto a un territorio como Almería?

Almería tiene una gran oportunidad de poder producir energía solar, se abre una oportunidad de actividad económica y de empleo al amparo de esta directiva porque fija unos objetivos que son obligatorios para el conjunto de la UE y a los que tienen que contribuir los estados nacionales.

Pues precisamente en Almería sol no nos falta.

Además en Almería hay una gran cantidad de invernaderos que podrán aprovecharse de esta situación, se podrá desarrollar mucho mas el autoconsumo, se va a favorecer la competitividad porque se pueden reducir los costes de producción y además contribuimos a que España sea un país que tenga más autonomía y menos dependencia energética.

La competitividad de Almería y de otros lugares también aumentaría con unas buenas comunicaciones.

En Almería hay grandes temas pendientes que yo dejé encarrilados, se pararon y no tuvieron la velocidad de crucero que yo les imprimí como el tren de alta velocidad. Yo soy consciente de las dificultades económicas que atravesó el país, eso limitó la capacidad de inversión pero es una prioridad y hay que atenderla. El Corredor Mediterráneo es importante para desarrollar la competitividad de las empresas y pienso también en el transporte ferroviario de mercancías que es una asignatura pendiente, yo dejé aprobado un plan que nos permitía sacar camiones de la carretera, contribuir a los objetivos de clima y que nuestras empresas fueran más competitivas.

¿Qué otros temas destacaría de su trabajo en la comisión de Industria, Investigación y Energía?

Estuve trabajando, aunque no como ponente, en la directiva de eficiencia energética. La energía más barata es aquella que no se consume, perdemos mucha energía. Estamos trabajando en la creación de un fondo para ayudar a las regiones en el proceso de descarbonización. Para realizar esa transición energética sin que eso tenga una repercusión sobre el empleo habrá que promover otro tipo de actividad económica al uso del carbón.

¿Han tratado los problemas de las pymes?

Es importante el impulso de las pymes que representan el 90% de las empresas europeas y 92 millones de trabajo. Estamos hablando de muchos trabajadores y de mucha actividad, realmente es la verdadera cohesión de la UE pero no hay un entorno suficientemente favorable para seguir impulsando su desarrollo. Estamos trabajando en ayudas que permitan dentro del nuevo marco financiero plurianual un mayor desarrollo y una posibilidad mayor de posibilitar la comercialización.

Además usted forma parte de la comisión de Pesca.

Es una comisión muy importante para España pero sobre todo para una región como Galicia, y también para Andalucía. En esta legislatura se están desarrollando todos los reglamentos de la Política Pesquera Común.

No son tiempos fáciles para la pesca con el Brexit.

El Brexit es una oportunidad también. Hay muchos intereses comunes pero también hay cuotas de pesca, es un problema pero a su vez es una oportunidad.

¿Qué encuentra en el Parlamento Europeo que no encontró en su puesto como ministro o diputado nacional?

Para mi ha sido un gran descubrimiento la labor del Parlamento Europeo. El europarlamentario tiene mucha más capacidad de iniciativa y de autonomía a la hora de hacer su trabajo y de plantear sus iniciativas. Uno aquí trabaja lo que quiere, no hay puertas, puedes participar en comisiones de las que no formas parte, puedes intervenir en los plenos con mucha más facilidad que en el Parlamento Nacional, puedes hacer uso de una explicación permanente de voto y los ciudadanos pueden saber tus opiniones sobre los diferentes temas que son objeto de debate. Hay una mayor transparencia sobre el ejercicio de la actividad del diputado, si entramos en la página web del Parlamento Europeo se puede ver toda la actividad del parlamentario y eso permite que el ciudadano que esté interesado lo pueda conocer. En este sentido es una experiencia muy interesante y muy apasionante.

¿Le gustaría continuar?

Tengo un criterio con carácter general y es que cuando se llega al Parlamento Europeo hay un periodo de aprendizaje que lleva su tiempo y cuando coge velocidad es ya mitad de la legislatura, por lo tanto yo creo que un parlamentario debería de estar dos legislaturas al menos.

¿Se acuerda de sus años de concejal en Palas de Rey?

Lo de concejal realmente fue una casualidad, los compañeros me pidieron que me presentara para intentar mejorar los resultados. Teníamos solo un concejal y lo cierto es que sacamos 6 y el Partido Popular que tenía 12 bajó a 7. Me presenté sin aspirar a ser alcalde sino como una contribución a mejorar los resultados pero he de decir que mantuve el compromiso de estar allí ejerciendo mi trabajo desde el primer minuto hasta el último y mientras fui concejal, estuve dos legislaturas, cumplí con el trabajo.

¿Cómo recuerda su paso por la Secretaría de Organización y la Vicesecretaría General del PSOE?

Para mi hubo grandes retos y grandes desafíos. Hicimos un proceso de modernización y tuve la satisfacción de dirigir unas campañas electorales que ganó el partido socialista. Modernizamos el partido muchísimo, teníamos 600.000 personas inscritas y tomamos una decisión muy criticada, para ser militante del partido socialista había que estar al corriente del pago de cuotas, eso supuso que el partido socialista saliera de aquel proceso con 230.000 militantes más el PSC, por lo tanto se redujo el número pero conseguimos el censo real.

Usted empezó su carrera política donde muchos la acaban en el Senado.

Es cierto, de hecho era el senador más joven cuando entré en el año 1989, luego fui concejal, diputado, miembro del partido y tantas cosas… también se dice que cuando vienes al Parlamento Europeo es una jubilación dorada y yo he de decir honestamente que he trabajado más en esta legislatura en cuanto a actividad legislativa que como diputado en mis años de parlamentario nacional.

¿Ha roto moldes?

Es una demostración de que hay estereotipos que no se corresponden con la verdad.

Es un político que utiliza las redes sociales e incluso en su página web tiene una ventana abierta al ciudadano, ¿le demandan muchas cosas?

No, he de decir que ahora mismo lo más activo es Twitter, donde la gente te hace más comentarios. A pesar de que mantengo viva la pagina web, Twitter es la herramienta que me permite una mayor interrelación con la gente porque no solamente existe lo que es público, sino que hay una parte de diálogo privado, de expresión y de reivindicaciones que es muy útil.

¿Satisfecho de su trabajo durante todos estos años?

Honestamente, sí estoy satisfecho. Todos los cargos y responsabilidades que he asumido me han dado algún tipo de satisfacción y nunca devolveré al partido el caudal de confianza depositado en mi y tampoco devolveré el caudal de confianza que depositó Rodríguez Zapatero. Hubo momentos difíciles y por ejemplo en el ministerio de Fomento tuvimos la huelga de los controladores aéreos pero fuimos capaces de ordenar un sector y yo se que tomé decisiones duras pero había que tomarlas.

¿Se ha sentido injustamente tratado?

Bueno, he tenido de todo. Durante una etapa ejercí el papel de malo del partido socialista, el papel de hombre duro. Siempre cuento una anécdota de mi madre que decía a sus amigas "dicen que mi hijo es malísimo y es el mejor de la familia". Jugué un papel, la gente se quedó muy sorprendida cuando me nombraron ministro porque tuve un diálogo muy fluido con todos los presidentes de todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos pero bueno eran los papeles y los roles que uno tiene que jugar en cada momento.

En el 2008 dijo que dejaría la política y ya han pasado 10 años.

Siempre dije que había vida más allá de la política y cuando hablaba de dejar la política no me estaba refiriendo a dejar la política sino a dejar la primera línea porque la política nunca se deja. Uno puede estar en segunda línea o en tercera como estoy ahora y estar haciendo una actividad interesante por los ciudadanos y las instituciones.