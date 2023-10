Almería rinde homenaje a un "ángel de la guarda"

Almería ha querido reconocer la labor prestada por el policía local Paco Carretero Escribano poniendo su nombre a la plaza ubicada junto a la avenida Antonio Muñoz Zamora, entre Cortijo Grande y la Vega de Acá. Se cumple así el acuerdo de Pleno aprobando la denominación de una calle o espacio público a este policía local, fallecido en 2013 en un accidente de moto.

Un acto presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompañada del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, parte de la corporación municipal, mandos y compañeros del Cuerpo de Policía Local, en el que se ha descubierto la placa que da nombre a esta plaza, con la presencia de familiares y amigos del policía local, agradecidos y emocionados por el recuerdo y reconocimiento póstumo.

“Gratitud de nuestra ciudad a un servidor público ejemplar, al que todos perdimos en un desafortunado accidente de tráfico cuando se desplazaba para prestar un servicio. Paco fue un policía diligente y bien preparado, que en muy poco tiempo y por su manera de afrontar sus responsabilidades de servicio en las calles y barrios de Almería se hizo merecedor del respeto y del cariño de sus jefes y compañeros”, ha recordado la alcaldesa.

Evocando además el carácter “afable y conciliador” que trasladó al desempeño de sus funciones como policía local, Vázquez ha querido también recordar en este acto el ascendente que tuvo siempre en la persona de su padre, Paco Carretero, “una referencia profesional en Almería en cuanto a eficacia, diligencia y discreción, en el cumplimiento de sus tareas vinculadas con la Diputación Provincial”.

Consciente de que “no hay palabras, ni reconocimientos, que puedan paliar el dolor de la ausencia de Paco”, la alcaldesa ha trasladado “a sus padres, a sus hijos, al resto de su familia y amigos, que su memoria siempre estará con nosotros en este rincón de Almería y en todos aquellos lugares de nuestra ciudad en donde alguien ayude a otro”, ha animado, antes de dar por inaugurada esta Plaza con el nombre de Paco Carretero Escribano.

Ha insistido, finalmente, en la necesidad de que la sociedad almeriense “sepa reconocer el mérito de los que tienen la vocación de servir y ser útiles a los demás”.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, ha destacado que este reconocimiento sirve para que "siempre recordemos a Paco Carretero, quien fue una excelente persona, un gran policía y un mejor padre e hijo. Cumplió su trabajo desde el compañerismo, estando al lado de la gente y con el ejemplo de su padre. Hoy es un día muy especial para la memoria de Paco y todos los que le conocimos".

Un ángel de la guarda

El padre del agente homenajeado, Paco Carretero, ha agradecido “a la alcaldesa, la corporación municipal y al presidente de la Diputación Provincial la sensibilidad que han tenido a la hora de organizar este acto”.

Ha agradecido también en la persona de su mujer, Rosa; sus nietos, Iván y Aitor, su madre, Noelia, entre otros familiares, “lo mucho que me han ayudado hasta llegar al día de hoy. Perdimos físicamente un hijo, pero ganamos un ángel de la guarda”, ha relatado muy emocionado, reconociendo en el homenaje de hoy “un acto sentido y entrañable para nosotros, que sirve para recordar a una persona maravillosa. Quien recuerda no olvida, y a quien se recuerda no se olvida”, ha expresado.