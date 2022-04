Estas son las calles cortadas jueves y viernes en Almería por procesiones de hermandades

El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de diferentes actividades de Hermandades, este jueves 7 y viernes 8 permanecerán cortadas al tráfico diferentes vías urbanas de la ciudad de Almería:

7 de abril

PROCESIÓN PENITENCIAL DEL COLEGIO JUAN PABLO IIMATER ASUNTA

FECHA: 7 de abril 2022

HORARIO: A partir de las 17.00 horas

ITINERARIO:

Calle Alicante, calle Hospital, calle Los Duendes, calle Velázquez, calle General Castaños, plaza de la Catedral, calle Cubo, calle Los Olmos, calle Braulio Moreno, calle Alicante.

8 de abril

VIA CRUCIS Y TRASLADO DE PASO HERMANDAD DE LOS ANGELES

FECHA: 8 de abril 2022

HORARIO: Desde la 22.00 a 00.00 horas

ITINERARIO:

Parroquia Stª M.ª de los Angeles en c/ La Plata, c/ Lopán, c/ Inglés, c/ Quinta Avenida, c/ Marchales, c/ España, c/Diamante ( Casa de Hermandad ) c/ Turquesa, c/ Tomillo , c/ Quinta Avenida y Plaza de la Plata a la Parroquia de Stª M.ª de los Angeles.

TRASLADO DE PASOS HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

FECHA: 8 de abril 2022

HORARIO: De 20.30 hora a 00.00 hora

ITINERARIO:

Parroquia de Santa María Magdalena, calle Juan Segura Murcia, Carretera Níjar, calle Pilares, calle Huerta Larga, calle Manuel Azaña, Carrera del Perú, Carretera de Ronda, calle San Juan Bosco, calle Altamira( en sentido contrario a la Circulación ), Colegio La Salle-Virgen del Mar, puerta trasera patio.

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DEL GRAN PODER

FECHA: 8 de abril 2022

HORARIO: Desde la 20.45 a 22.40 horas

ITINERARIO:

Salida de la Parroquia San Pío X en calle Tejar, calle Paterna del Río, calle La Vega, calle Palmera, calle Abrucena, calle Rodrigo Vivas Miras, calle Vinaroz, calle Paterna del Río, calle Tejar, entrada al templo.

VÍA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

FECHA: 8 de abril 2022

HORARIO: Desde la 20.15 a 22.00 horas

ITINERARIO:

Salida en la Iglesia Parroquial de San antonio de Padua en plaza de España, calle Andalucía, calle Ferrocarril, calle América, calle República Argentina, calle Extremadura, calle Colombia, calle Andalucía, plaza de España y entrada al templo.

PROCESIÓN DE ROSARIO CON IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD

FECHA: 8 de abril 2022

HORARIO: A partir de las 21.30 horas

ITINERARIO:

Calle Las Tiendas, plaza Manuel Pérez, plaza del Carmen, calle Federico de Castro, calle Dos Soles, calle Gran Capitán, calle Duimovich, calle Fausto García, Camino de San Cristobal, plaza del Corazón de Jesús, Camino de San Cristobal, calle Antonio Vico, calle Navarro Darax, plaza del Monte, calle Hernán Cortés, calle Las Tiendas, templo de Santiago.