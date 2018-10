Almería sabrá mañana si es la próxima Capital Española de la Gastronomía

Ha llegado el día. Mañana miércoles, alrededor de las 13.00 horas, y con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, la organización de Capital Española de la Gastronomía, un evento anual que promueven la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) con el objetivo de promocionar, a nivel nacional e internacional, la gastronomía como uno de los principales atractivos para el turismo en España, dará a conocer el nombre de la ciudad que relevará a León en recibir tan preciado galardón gastronómico.

Almería es la única capital que opta formalmente al título después de que el Comité Técnico anunciara la semana pasada que se había desestimado la propuesta de su rival “al no entregar toda la documentación solicitada”. Pero, como bien señalaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, “no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo” y “hasta que el jurado no se pronuncie no se puede cantar victoria”. El prestigio adquirido por este reconocimiento obliga a la organización a ser cada día más exigente con las propuestas que recibe, tanto en el contenido de los proyectos como en su viabilidad económica, y aunque Almería “ha presentado un proyecto ganador”, como afirmaba el primer edil, “el jurado tiene que reunirse y tomar una decisión, así que hay que ser prudentes, aunque estoy seguro de que tendremos grandes noticias para Almería”.

Toda Almería espera con expectación el veredicto final. El jurado está convocado a las 12.00 horas y alrededor de una hora después hará público su fallo, en un acto convocado en el Palacio de Fernán Núñez, sede de Capital Española de la Gastronomía, en Madrid. Será entonces cuando conozcamos si el intenso trabajo desarrollado durante el último año ha obtenido los resultados esperados. El primer edil está convencido de que así será “porque Almería se lo merece, tanto la capital como la provincia se han volcado con este proyecto, generando una ilusión colectiva que no se recordaba desde los Juegos Mediterráneos y todo trabajo bien hecho tiene que tener su recompensa”.

Por delante, un año 2019 cargado de iniciativas con la gastronomía como protagonista que posicionará a Almería como destino turístico gastronómico de primer nivel, un segmento cada vez más demandado. La suerte ya está echada y en cuestión de horas sabremos hacia que lado se va a decantar.