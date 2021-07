Almería retrocede seis meses: 316 positivos hoy, los peores números desde febrero

Almería no es ya la provincia andaluza con menor tasa de incidencia. Acaba de superar a Sevilla y va camino de convertirse en una de las más perjudicadas por la pandemia en este verano. Hemos dejado de usar mascarillas en las calles, podemos hacer botellones, nos rozamos en fiestas, en definitiva, una 'casi normalidad' que está provocando un aumento de casos alarmante.

Los datos ofrecidos este martes por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anuncian 316 nuevos positivos, unas cifras que hacen retroceder a la provincia seis meses. Desde el 12 de febrero de 2021 las cifras no eran tan malas. Es una fortuna que el número de vacunas esté tan avanzado, pues en Almería ya ha recibido la pauta completa el 52% de la población. De no ser así, las UCI estarían colapsadas y le número de muertes en aumento. En realidad, esto no está pasando en Almería, pero sí en otras provincias tanto andaluzas como nacionales.

La Junta de Andalucía podría anunciar hoy nuevas restricciones tras la reunión del comité de expertos. De momento, no se esperan restricciones demasiado serias, pero es posible que alguna caiga. De alguna forma habrá que frenar este aumento incontrolado de casos.

En la provincia, hay un total de 2.593 personas en cuarentena que luchan contra la enfermedad. Hace apenas un mes, el número había descendido hasta poco más de 500.

La provincia de Almería ya tiene una tasa de incidencia de 277 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone situarse por encimad el riesgo extremo. Hace algo más de tres semanas, Almería estaba a punto de alcanzar el riesgo bajo por contagios, teniendo apenas 160 casos por cada 100.000 habitantes.

El número de curados aumenta lentamente. Este martes se sumaron 53 nuevos curados, lo que hace un total de 55.130 personas que han superado la enfermedad. El número total de contagios diannosticados por los servicios de salud de la Junta de Andalucía es de 58.562.

Por distritos sanitarios, el más perjudicado es el de Almería, con una tasa de incidencia de 353,1. Dentro de este, los municipios con mayor incidencia son Alicún (2.985,1), Uleila del Campo (973,2), Alcudia de Monteagut (724,6) o Huécija (617,3).

El Distrito Sanitario Levante-Alto Almanzora también aumenta su tasa, alcanzando una incidencia de 265,7. Los municipios más perjudicados son Serón (1.229,7), Cantoria (832,1) o Armuña (666,7).

El Distrito Poniente suma tasa de incidencia diariamente, pero se mantiene por debajo de los otros dos. Tiene un total de 194,0 casos por cada 100.000 habitantes y el municipio más perjudicado es Serón (603,6)