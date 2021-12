Almería suma 722 casos de covid desde el sábado, pero mantiene una baja presión hospitalaria

Sea por culpa de ómicron o no (aún no hay suficiente información sobre si es la cepa predominante ya), lo cierto es que los casos positivos de covid no paran de multiplicarse. Este lunes la Consejería de Salud ha notificado 454 nuevos casos acumulados de los dos últimos días, que sumados a los 268 registrados el sábado hacen un total de 722 a lo largo del fin de semana.

Por zonas, el Distrito Sanitario de Almería ha sumado 274 casos, el del Poniente 221 y el del Levante-Almanzora, otros 221.

Es el peor fin de semana, en cuanto a contagios, en casi cinco meses: desde el 31 de julio al 2 de agosto, cuando hubo 737. Pero a pesar de las malas cifras, lo cierto es que Almería está resistiendo mejor que el resto de provincias andaluzas esta tremenda oleada. Solo Huelva ha tenido menos casos durante este fin de semana: 721 en Almería, 1.904 en Cádiz, 1.230 en Córdoba, 1.123 Granada, 698 Huelva, 842 Jaén, 2.127 en Málaga y 2.974 en Sevilla.

En los últimos 14 días se han diagnosticado 275,3 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia de Almería. Es la tasa de incidencia más baja de Andalucía, cuyo índice medio ya es de 392,0. Son cifras ya muy elevadas; de hecho en Almería no había una tasa tan alta desde el 25 de agosto.

La diferencia de esta ola con las anteriores, sobre todo con la del invierno pasado, radica en una menor presión hospitalaria y reducida mortalidad, según los expertos gracias a las vacunas. Aunque ha subido el número de pacientes ingresados en Almería, aún está muy lejos de lo vivido en otros momentos: hay 35 hospitalizados con covid, 11 de ellos en la UCI.

Hace justo un año, el 20 de diciembre de 2020, había en Almería una tasa de incidencia de 190,4 casos por cada 100.000 personas (84,9 puntos menos que ahora), con 99 hospitalizados, 28 de ellos en la UCI. En esos momentos comenzaba una subida de la incidencia que tras las fiestas navideñas llegó a alcanzar los 1.312,3 casos por cada 100.000 habitantes el 27 de enero, y dejó un pico de hasta 98 personas en la UCI a principios de febrero.

Por eso, ante la duda de si se volverá a repetir lo vivido en las navidades pasadas, la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, pide "mucha prudencia, sentido común, responsabilidad". Cree que la mascarilla y la vacunación "son las mejores armas para seguir con una normalidad lo más parecida a la que teníamos antes de la pandemia".

Sexto día sin fallecidos

La mortalidad también es mucho más baja en esta sexta ola que en las anteriores, al menos de momento. Este lunes es el sexto día consecutivo sin que se notifique ningún fallecimiento por covid-19 en la provincia de Almería. En todo lo que va de mes han muerto nueve personas, una cifra ocho veces menor que la del mismo mes del 2020, cuando hubo 72 decesos.

En total, la pandemia se ha cobrado 945 vidas desde marzo de 2020, es decir, han muerto el 1,26% de los casos confirmados de covid en la provincia. Está por debajo de la media andaluza, que es del 1,32%.