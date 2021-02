Ayer no pararon de mirar el teléfono. Desde primera hora de la mañana, comerciantes y hosteleros de medio centenar de municipios de Almería estaban atentos a las noticias para saber si podrían volver a abrir sus negocios este sábado. Tanto en la capital como en otros muchos pueblos donde ahora mismo está restringida la actividad a apenas unos cuantos servicios esenciales. Pero al final, les tocó seguir esperando.

Tal y como informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el miércoles, la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto —ese que decide sobre los cierres en los municipios— debía celebrarse ayer jueves por la tarde. Pero finalmente se aplazó (tanto la de Almería como la de las otras provincias andaluzas) y será este viernes.

A modo de recordatorio: los municipios con una tasa de incidencia de la COVID-19 en los últimos 14 días superior a 1.000 casos por 100.000 personas tendrán cierre perimetral y de la actividad no esencial; las localidades con una tasa entre 500 y 1.000 tan solo cierre perimetral.

La tasa de incidencia que tendrán en cuenta para tomar su decisión es la que tengan hoy los municipios. Una noticia que salva a Almería capital de una nueva semana de cierre comercial, pues ayer se quedó ligeramente por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 personas. Su tasa actual es de 1000,4. Se espera que hoy puedan bajar, si sigue la tendencia de los últimos días. Así pues, la Junta ha dado una nueva oportunidad a la ciudad.

“Esto es como cuando en el colegio te suspendían con un 4,75”, decían algunos en las redes sociales, tirando de ironía. Para la mayoría sería muy injusto que por tan solo cuatro décimas la ciudad tuviera que mantener cerrada su actividad durante una semana más. En Almería se han diagnosticado 2014 casos de COVID-19 en dos semanas, pero solo 739 en los últimos siete días, por lo que la tendencia es claramente a la baja. Salvo que haya un subidón inesperado en las cifras de hoy, la incidencia bajará al fin de los 1.000 casos por cada 100.000 personas.

En el caso de la capital, los comercios llevan cerrados desde el miércoles 27 de enero. Algunos se han reinventado, como los bares que han empezado a servir comidas para llevar. Otros, no pueden más que esperar a que se levanten las restricciones. Cada día cerrado es un día sin beneficios para una familia. Pero lo que para unos es bueno podría no serlo para otros. Yes que hay otros municipios que con los datos del jueves podrían reabrir sus comercios pero que ahora tienen que esperar que las cifras del viernes sean benévolas.

Estos últimos son los casos de poblaciones como Adra, que tiene una tasa de 995,6, aunque una tendencia de contagios muy a la baja (253 en dos semanas pero solo 72 en los últimos siete días), de Alicún (tasa de 995), o incluso Laujar de Andarax y Albox. Les toca esperar unas horas más para conocer el futuro próximo de sus negocios.

25 pueblos podrían reabrir los comercios

Con los datos de ayer, 25 pueblos en los que ahora mismo están cerrados los comercios podrían reabrir este sábado. Son Cóbdar, Vélez-Blanco, Sorbas, Gádor, Bentarique, Taberno, Vélez-Rubio, Almócita, Fines, Pechina, Tabernas, Zurgena, Chirivel, Huércal-Overa, Macael, Níjar, Somontín, Pulpí, Cuevas del Almanzora, Laujar de Andarax, Oria, Alicún y Adra.

En algunos ocho de estos pueblos el cierre se ha eternizado y llevan desde el 17 de enero sin poder abrir sus establecimientos. Son los casos de Gádor, Sorbas, Chirivel, Cóbdar, Oria, Taberno, VélezBlanco y Vélez-Rubio. Por suerte, en todos ellos la incidencia ha bajado ya notablemente, por lo que el retraso de la reunión del comité de expertos no debe preocuparles, pues mucho tendría que empeorar la situación hoy para que su tasa se dispare de nuevo por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 personas.

Cabe recordar que con el nuevo protocolo anunciado por la Junta de Andalucía el miércoles, ahora las restricciones de cierre perimetral y/o cierre de comercios y bares tendrá solo siete días de vigencia desde su entrada en vigor. Ya no serán necesarios 14 días como venía siendo hasta ahora. Todos los jueves se revisarán los datos de cada pueblo para saber si está por encima de la barrera de los 500 o 1.000 casos de incidencia (excepcionalmente el comité se reúne hoy viernes).

Según fuentes de la Junta de Andalucía, a pesar del retraso de la reunión, las medidas que apruebe hoy el Comité Territorial de Alertas entrarán en vigor este mismo sábado a las 00:00 horas. Para ello deben publicarse en un número extraordinario del BOJA esta misma tarde.