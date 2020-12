La curva de contagios en Almería ya no es ascendente ni descendente, sino que está marcando unos picos de sierra muy difíciles de interpretar. Un día hay muy pocos positivos (como ayer miércoles, con 67) y al siguiente la cifra se dispara, como hoy con 175 nuevos casos.

Lo evidente es que no se han conseguido frenar los contagios como sí ocurriera con el confinamiento total de la primera ola. Y no solo son casos leves o asintomáticos, no, sino que no cesan los ingresos hospitalarios y muchos de ellos en la UCI.

Este jueves, según ha informado la Consejería de Salud y Familia, ha habido ocho hospitalizados más en total, pero nueve ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Es la cifra más alta de ingresos en UCI en la provincia en un solo día de toda la pandemia.

No obstante, paradójicamente la ocupación de las UCI de la provincia ha bajado, según revela la Junta de Andalucía. Queda por ver si es por un retraso en la actualización de datos, pero hoy hay 30 pacientes en Cuidados Intensivos (uno menos que ayer). Eso sí, hay más camas ocupadas en planta: 114 ingresados en total, por los 101 que había el miércoles.

En cuanto a los nuevos positivos, son 175 en total aunque 176 diagnosticados mediante pruebas PCR y test de antígenos (quiere decir que uno de los casos ya notificados mediante test de anticuerpos se ha confirmado ahora también con prueba de infección activa).

Por zonas, el Distrito Sanitario de Almería suma 102 casos, el del Levante-Alto Almanzora solo seis y el del Poniente 69.

Por otro lado, Salud ha registrado 255 curados, por lo que el total ya alcanza los 15.404 desde el inicio de la pandemia. Son 220 en el distrito de la capital, 28 en el Levante y solo seis en el Poniente.

Dos fallecidos, en Vélez-Rubio y Berja

Un día más la provincia tiene que lamentar muertes por culpa de la COVID-19. En concreto, Salud ha notificado dos fallecimientos, en Vélez-Rubio y en Berja.

Desde el inicio de la pandemia han fallecido ya 261 almerienses contagiados por el virus SARS-CoV-2.