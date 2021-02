La tercera ola de la pandemia no se desvanece. El virus sigue presente, provocando centenares de nuevos contagios diarios. La bajada de casos con respecto a semanas anteriores no puede hacer que se pierda la perspectiva. Almería sigue sumando a diarios datos que se asemejan (o superan) los de los peores momentos de la segunda ola.

Este viernes la Consejería de Salud ha notificado 400 nuevos positivos en Almería. Son algunos menos que los 497 del viernes 5 de febrero y supone una importante reducción con respecto a los 679 casos del viernes 29 de enero. Pero 400 contagios diarios sigue siendo un dato muy negativo. La curva no se desploma.

En toda esta semana no se ha bajado de los 200 contagios diarios. Cabe recordar que antes de Navidad se estaban registrando una media de 100 positivos cada jornada. Aún queda mucho que hacer, y así lo ha reconocido la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez. En declaraciones a los medios ha admitido que "es una alegría que vaya bajando la tasa de incidencia en muchos municipios, pues quiere decir que la provincia está venciendo a la tercera ola y que vamos por buen camino, pero hay que pedir a todos los almerienses que no nos relajemos, porque no se ha ganado ninguna batalla y queda mucha lucha por delante. Nos queda un largo camino para hablar en pasado de la pandemia".

Esa bajada de la incidencia va a permitir que este sábado reabra la hostelería y comercios de 26 municipios de Almería, aunque quedan otros 22 con el cierre de la actividad no esencial.

8 muertos más pero baja la presión hospitalaria

Otro dato que sigue siendo muy elevado cada día es el de muertes causadas (o en las que interviene) la COVID-19. Este viernes se han notificado otros 8 fallecidos. Eran dos vecinos de Adra y uno en cada uno de los municipios de Alhama de Almería, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Fines, Vera y El Ejido.

Febrero está siendo un mes negro, como ya lo fue enero. En los 12 días de este mes ya han fallecido 116 almerienses. Cabe recordar que, por el momento, el mes con mayor mortalidad fue enero con 146 víctimas.

Pero no todo son malas noticias. La presión hospitalaria continúa bajando por tercer día consecutivo. Ahora mismo, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias, hay 368 pacientes ingresados con COVID-19, es decir, 21 menos que el jueves.

También hay menos personas ingresadas en Cuidados Intensivos. Hay 79 pacientes críticos, 7 menos que los que había el día anterior.

Todo ello a pesar de que en las últimas horas han ingresado 28 enfermos de COVID, siete de ellos pasando a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ya se han curado más de 27.000 personas

El dato que motiva más dudas a diario entre los ciudadanos de a pie es el de los curados. Y es que, cabe recordar una vez más, suele existir bastante retraso entre que un paciente de COVID-19 recibe el alta de su médico hasta que la misma consta en el sistema de notificación de datos del Ministerio de Sanidad.

No obstante, esta semana se han comunicado bastantes curados. Este viernes 209 más. Así en total ya son 27.356 personas las que habrían pasado el coronavirus en Almería.