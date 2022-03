Almería suma 4 muertes y 642 contagios en cuatro días

Cuatro muertes y 642 positivos. Ese es el recuento que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha hecho oficial hoy martes después de estar sin ofrecer datos desde el pasado viernes, siguiendo la Estrategia de Vigilancia aprobada por la Comisión Nacional de Salud Pública.

Estas cifras, durante un único día resultarían preocupantes, sin embargo, y con esta nueva estrategia, el recuento, que sume acumular datos durante cuatro días, relaja las estadísticas, aunque no demasiado. Los datos no son malos en contagios, pero en muertes se ha producido una por día, algo que no venía sucediendo con anterioridad y que sí ha sorprendido. Los fallecidos han sido uno en Almócita, dos en Albox y uno en Tíjola.

El número total de fallecidos en la provincia de Almería es ya de 1.160, mientras que el de contagiados asciende a los 136.537.

Durante este tiempo, Salud notifica nueve hospitalizaciones, aunque ninguna de ellas ha requerido entrar en Cuidados Intensivos. En la actualidad, hay un total de 31 almerienses ingresados en los hospitales, de los que 4 luchan contra le enfermedad en la UCI. El aumento de hospitalizados también preocupa, pasando de 25 del sábado a los 31. No había tantos ingresados desde el 12 de marzo

En cuanto a la situación de los centros educativos afectados por el COVID-19, en Almería no se ha producido ningún cierre completo de un total de 680 centros (0%). Tampoco hay ningún cierre de aula de un total de 7.268 (0%). Y ha habido una reapertura.