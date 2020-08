Almería se une a los 500 belenes para las “estrellas” de la pandemia

La Federación Andaluza de Belenistas quiere rendir homenaje a los colectivos y entidades, que de una manera u otra, están siendo nuestros protectores, durante este tiempo difícil. Un total de 500 belenes, dedicados a ellos, como símbolo de gratitud al esfuerzo y la constancia que nunca olvidaremos y que expresamos en piedras decoradas a mano con pinceladas de cariño, de amantes del belenismo de las ocho provincias de Andalucía.

Esta federación, en comunión con numerosos belenistas de Andalucía lo anunció en un comunicado en el que señalaron que, “un total de 500 belenes de las ocho provincias andaluzas se pintarán a mano para rendir homenaje a todas las personas que han velado y velan por nosotros“.

“La piedra es un material humilde y noble a la vez, representando la fuerza y la fortaleza. Sobre ella, a modo de cimiento, se han asentado las distintas civilizaciones que han prosperado a lo largo de la historia de la humanidad. Para los belenistas, la pieza más importante del belén, es el Niño Jesús, de ahí que la hacemos representar con la mascarilla protectora, como así también llevan quienes nos han protegido y guiado a modo de estrellas”, explican en el escrito.

Todo esto para desvelar que “la idea empezó a fraguarse hace unos meses, con la experiencia que belenistas del municipio castellano de Cuéllar (Segovia) pusieron en práctica, con el reparto a los sanitarios de las piedras de la esperanza. Aquí le dimos forma y lo adaptamos a nuestra realidad, por el número de asociaciones repartidas por los más de 87.000 kilómetros cuadrados de nuestra región”, aseguran.

“Este trabajo, en pleno verano, se lo dedicamos a todas nuestras estrellas que nos vienen guiando, con la intención de tenerlo todo preparado para las fechas próximas a la Navidad, que es cuando realizaremos los diferentes actos de entrega, siempre y cuando las condiciones de la pandemia nos lo permitan”, continúan.

Se trata, así, de un reconocimiento del mundo del belén “a tantos hombres y mujeres que han sido y son nuestros protectores durante este tiempo tan especial e histórico, arriesgando su ser por todos nosotros, personificando así la mayor expresión de amor hacia los demás”, finalizan.

El proyecto, presente en Almería

Este proyecto también llegará a la provincia de Almería a través de la Asociación Almeriense de Amigos del Belén.

“Pese a estar constituidos legalmente desde el año 2003, no estábamos incluidos en la Federación Andaluza de Belenistas. Ahora sí nos hemos inscrito y vamos a participar también en este proyecto”, indica a este rotativo su presidente Manuel Martínez.

De hecho, y al igual que en otras provincias y municipios de la región, en Almería ya han comenzado a trabajar en esta confección. “Ya hemos comprado las piezas. Las estamos seleccionando para que Rafael nos las pinte. Es un proyecto que no corre prisa ya que hasta noviembre no es la entrega pero vamos a ir trabajando poco a poco en él”, matiza Martínez.

Y es que precisamente en noviembre, según relata el propio presidente, habrá una reunión en Sevilla para que cada asociación o particular participante en este proyecto reciba su caja en la que confeccionar este belén de piedras”.

Sobre la ubicación de este belén tan especial, con tintes solidarios, Manuel Martínez lo tiene claro. “Aún es muy pronto para ello pero personalmente me gustaría ubicarlo en el Patio de Luces de Diputación puesto que ellos colaboran con nosotros y ese enclave es irrepetible, además de ser plano y donde podría contemplarlo todo el mundo. No obstante, no me cierro a realizarlo en otros enclaves”.

La idea, finaliza el presidente, “es que esté listo para finales de noviembre y principios de diciembre de cara a la época de Navidad”.