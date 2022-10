Almerienses ‘fuera de cobertura’

Vivir en la calle significa necesitar de lo básico. No es estar por debajo por encima de nadie, no se trata de eso, pues no lo es, consiste en ser invisible, conlleva estar fuera de cobertura en una sociedad que cada día se encuentra más conectada. Aunque, en muchas ocasiones, no se perciba.

Es por ello que Cáritas presenta la campaña del Día de las Personas sin Hogar, que se conmemora este domingo, día 30 de octubre, con la que, bajo el lema ‘Fuera de Cobertura’, quiere denunciar “la falta de acceso a derechos y la desprotección social” que sufren estas personas y llamar a la sociedad a no poner medidas para que “no haya ciudadanos de segunda”.

Pretende hacer visible la realidad de vulnerabilidad extrema que viven estas personas que, por no carecer de hogar, se van quedando al margen de las relaciones sociales, del espacio público normalizado, del acceso a su derecho de vivienda, empleo y protección social.

En Almería son numerosos los colectivos que cuidan a las personas en situación de sin hogar. Son Cáritas Diocesana de Almería, Comedor Social La Milagrosa- Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, Cruz Roja Española Almería, ACCEM, Asociación de amigos de María Hija de Sion y Asociación Enseñar para vivir o el Ayuntamiento de Almería a través del Centro Municipal de Acogida.

En esta ocasión, al igual que en la última cita de este tipo, Cáritas decidió celebrar el acto en la Plaza de los Lápicas, en plena Rambla de la capital. En ella se narró la experiencia de vida, en primera persona, de una persona sin hogar y se leyó el manifiesto de la campaña.

Con el lema ‘Fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera’ se quiere incidir en la “desconexión total” en la que viven las personas sin hogar, 4.146 en la Comunidad, según la ‘Encuesta a las personas sin hogar’ correspondiente a este 2022, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) , que refleja un incremento del 24,5% de este fenómeno en la última década.

Cada vez hay más personas jóvenes en situación de sinhogarismo, representando el 30 % de las personas acompañadas. También destaca el crecimiento de mujeres en situación de sinhogarismo, según datos estadísticos y de atención, las mujeres representan alrededor del 25 % de las personas sin hogar. Es el caso de Carol, madre sola con tres hijos a su cargo que dificulta que pueda tener un empleo y acceder a una vivienda. Hasta llegar al residencial, donde ahora se alojan, han pasado por varios pisos y habitaciones alquiladas y asegura ver su futuro “con dificultades” al no poder trabajar para atender a su hija dependiente al 100 por 100.

Además, un 67% de las personas sin hogar se sitúan ante la posibilidad de presentar problemas de salud mental, lo que se acrecienta en el caso de las mujeres, con el 80, 5 % de ellas que presentan elevados niveles de malestar psicológico.

Según el informe FOESSA de Cohesión social 2022, en España uno de cada cinco hogares sufre exclusión residencial y el 2,3% de los hogares sufre amenazas de expulsión de su vivienda. Además, al menos 700.000 personas duermen en la calle, en un alojamiento de emergencia en la Unión Europea, lo que supone un aumento del 70% en los últimos diez años.