Amate: “El futuro del empleo en Almería pasa por diseñar planes específicos"

“El futuro del empleo en Almería pasa por diseñar planes específicos para las necesidades de la provincia”. Así lo ha manifestado la candidata de Por Andalucía en Almería, Maria Jesús Amate, tras el encuentro mantenido con representantes del sindicato UGT y otros miembros de la candidatura. Durante la reunión se expuso las necesidades de Almería en materia de empleo que pasan por realizar planes para cubrir los puestos que se necesitan en sectores donde se observa una grave carencia de profesionales como son el sanitario (fisioterapeutas o enfermeros), terapeutas ocupacionales, docentes de formación para el empleo y oficios como albañiles, carpinteros o fontaneros.

“Esto pasa ineludiblemente por que la Junta de Andalucía se informe y estudie, cuales son las ofertas de empleo en la provincia, algo que no ha hecho en estos casi cuatro años de gobierno del PP, y posteriormente se diseñen los planes de formación dirigidos a estos sectores porque son realmente el futuro laboral en Almería”.

Por otra parte el encuentro entre Por Andalucía y UGT se analizó el estado actual de la negociación colectiva. Según informó el propio sindicato, existen ahora mismo doce convenios paralizados, entre los que se encuentra el de hostelería y albañilería, dos de los sectores donde más trabajadores faltan. Además se da la circunstancia que el convenio de hostelería, comparado por ejemplo con el de Málaga, se cobra entre 200 y 300 euros menos, lo que ha originado la marcha de camareros a otras provincias donde cobra más. En cuanto al convenio de albañilería, Almería es la única provincia andaluza donde la jornada de verano dura solo un mes mientras que en el resto son dos meses. En general se puede afirmar que los convenios colectivos en la provincia en muchos sectores, según UGT, tienen peores condiciones laborales que otros andaluces, “algo que la Junta de Andalucía podría evitar interviniendo en las negociaciones, apoyando o poniendo mediadores”, explica María Jesús Amate.

En materia de empleo en el sector público, “con el PP en el gobierno autonómico no ha habido avances”. Según la candidata de Por Andalucía, no se ha cumplido la tasa de reposición, “y por supuesto no se dan condiciones de trabajo dignas cuando hay falta de sanitarios porque se van a otras comunidades donde les hacen contratos de 1 o 2 años mientras en Andalucía son sólo de uno o dos meses”.