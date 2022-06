Amigos de la Alcazaba remite a los partidos políticos sus propuestas sobre el Patrimonio Cultural

La asociación Amigos de la Alcazaba, desde su trayectoria de 19 años trabajando por la difusión, defensa y disfrute del Patrimonio Cultural almeriense, ha hecho llegar a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones del 19 de junio una serie de reflexiones y propuestas que contribuyan a una mayor valoración y protección de los bienes patrimoniales.

“Si queremos que este Patrimonio contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y cumpla con su función social, cultural y económica, mejorando su posicionamiento regional, nacional e internacional, debe recibir una mucho mayor atención y ocupar un papel mucho más relevante en los objetivos, planes e inversiones de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico tanto en su protección, como en las inversiones, reconocimiento, promoción y puesta en valor”, apunta la asociación en el documento que incluye varias propuestas y sugerencias.

Incorporación a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de las nuevas categorías de Patrimonio: Tanto el paisaje como los bienes medioambientales vinculados son dignos de protección, defensa y puesta en valor. La ley andaluza de 2007 debería actualizarse, incorporando definitivamente los nuevos tipos de patrimonio, como el Cinematográfico y Audiovisual, la categoría de Paisajes Culturales o el Patrimonio Inmaterial. Solicitan también que se desarrolle un reglamento que regule el acceso a los Bienes de Interés Cultural de titularidad privada.

Exigencia a los ayuntamientos de mayor rigor en las políticas patrimoniales: Uno de los ejemplos de esta necesidad es la redacción, seguimiento y cumplimiento de los catálogos municipales de bienes protegidos. También debería haber mayor exigencia en planeamientos específicos, como el de un Plan Especial para el Conjunto Histórico de la capital, nunca elaborado, o en la existencia en los Ayuntamientos de secciones y personal específico para desarrollar adecuadamente las competencias en patrimonio histórico, ausentes completamente en el caso del Ayuntamiento de Almería. Con relación a los ayuntamientos más pequeños, es imprescindible una mayor protección del patrimonio local y para ello hay que facilitar el asesoramiento y la ayuda para la redacción de normas municipales que garanticen dicha protección.

Alcazaba y Conjunto Monumental: proponen estudiar un modelo diferente de gestión, que permitiera la participación del Ayuntamiento, instituciones culturales, empresa privada y la representación de las asociaciones ciudadanas. También urgen a la Consejería de Cultura la aprobación de un Plan Director para el Conjunto Monumental, que ya reclamó Amigos de la Alcazaba en 2004 y se redactó en 2009 sin llegar a aprobarse. Dicho plan es imprescindible para planificar adecuadamente y dotar de coherencia a todas las actuaciones en la Alcazaba y su relación con el entorno, aunque llegará muy tarde, cuando muchas de estas actuaciones están siendo realizadas y cuando ya se está transformando todo el entorno del conjunto.

Alcazaba y su entorno: Contemplar de manera integral dicho entorno 360º con un Plan Especial de Protección para la zona, concederle la dignidad y el protagonismo que merece, hacer del Patrimonio Cultural un elemento central de calidad de vida ciudadana y el desarrollo de estos barrios, no realizar ninguna obra que comprometa o ponga en peligro los valores y el futuro de la zona, o la retirada del acero corten de la muralla de Jayrán y reconstrucción de los torreones con materiales y técnicas tradicionales.

Patrimonio arqueológico: Constituye una de las principales riquezas del patrimonio de Almería, pero su situación es deplorable en cuanto a investigación, conservación y puesta en valor. Un caso de gran relevancia lo tenemos en los Millares. La Consejería de Cultura apoyó la iniciativa de proponer Millares como Patrimonio Mundial de la UNESCO planteada en 2019 y respaldada tanto por Diputación Provincial y los Ayuntamientos de la comarca así como por las asociaciones, colectivos y ciudadanía almeriense.

Desde entonces no se ha avanzado prácticamente nada. El primer paso para promover seriamente dicha candidatura es la declaración de Millares como Conjunto Arqueológico, lo cual supondría su reconocimiento como unidad administrativa dotada de una dirección, personal, presupuesto, proyectos de investigación, conservación y difusión propios. No podemos pedir que se reconozca internacionalmente lo que nosotros mismos no valoramos ni defendemos de manera adecuada.

Baria, el Argar, el Chuche, Bayyana, Turaniana, Ciavieja, el cerro de Montecristo… son algunos de los yacimientos emblemáticos de Almería. Su estado de gigantesca necesidad no es sino la punta del iceberg de la situación del patrimonio arqueológico en toda la provincia.

Patrimonio castellológico: Almería ha sido una tierra de frontera a lo largo de buena parte de su historia por lo que este patrimonio tiene una especial importancia y significación. Sin embargo adolece de enormes problemas de conservación, estando 2/3 de las mismas en estado ruinoso o sumamente deterioradas, problemas que deben ser subsanados. Entre ellos, cita el Castillo de Vélez Blanco, el Patrimonio castellológico del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, o la muralla tardorromana de Almería situada a los pies de la Alcazaba, reconocida como la fortificación más antigua de la capital.

Museos locales y comarcales: Existen en la provincia numerosos museos locales y comarcales que desarrollan una imprescindible e ingente tarea de rescate, custodia y difusión de bienes valiosísimos que en muchos casos estarían condenados a la desaparición y al olvido. Los museos de Terque, el museo Miguel Guirao de Vélez Rubio, los museos de Cuevas, el museo Gabriel Cara de Roquetas, el singular y extraordinario museo Ibáñez de Olula del Río…

Patrimonio etnográfico e industrial: queda un largo camino por recorrer para que este patrimonio obtenga el reconocimiento y las garantías de futuro que necesita y merece. El patrimonio minero, ferroviario, salinero, los bienes ligados a la cultura del agua… son señas de identidad y riquezas potenciales para la provincia que sin embargo se encuentran deben ser dignamente conservados, puestos en valor y preservados para las generaciones futuras.

Patrimonio documental: A pesar de ser uno de los patrimonios más desconocidos, los documentos conservados en los archivos atesoran una buena parte de la memoria histórica de Almería, siendo merecedores de la mayor de las atenciones, sobre rodo en el caso de los archivos locales que desarrollan su labor con gran precariedad de medios y personal. Una mención especial merece el patrimonio fotográfico y en concreto el Centro Andaluz de la Fotografía.

Incoación del Pingurucho de los Coloraos como BIC: Tanto la Asociación del Bicentenario como Amigos de la Alcazaba han solicitado en dos ocasiones la incoación del Pingurucho como BIC, “solicitud acompañada de una extensa y completa justificación que en los dos casos ha sido rechazada, tanto por la anterior administración como por la actual de la Consejería de Cultura. Solicitamos que en cuanto sea posible se vuelva a tener en consideración dicha solicitud y se produzca la incoación, por los enormes valores históricos y simbólicos que el monumento posee”, indican.

Reconocimiento del papel de las asociaciones y colectivos patrimonialistas y participación ciudadana: Esta propuesta recoge las conclusiones efectuadas en el Manifiesto de las asociaciones almerienses de Patrimonio Cultural redactado en el III Encuentro de Asociaciones Almerienses por el Patrimonio Cultural de 26 abril de 2019, incluyendo a Amigos de la Alcazaba. Exigen información, comunicación y transparencia en todos los temas relativos al patrimonio y las políticas patrimoniales, que no pueden sostenerse sin el apoyo ciudadano. Como señalan las Bases para una Carta sobre Patrimonio y Desarrollo en Andalucía del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, “No hay patrimonio si éste no es asumido por un colectivo que se reconoce en él, y no habría política patrimonial correcta si este colectivo no participa de forma crítica, constructiva y creativa en ella”.