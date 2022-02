Las Ampas de los conservatorios de Música y Danza piden soluciones ante el cambio normativo

"No buscamos culpables, buscamos soluciones”. Es la conclusión a la que llega la presidenta de la AMPA Santa Catalina del Conservatorio de Danza Kina Jiménez de la capital almeriense, María Dolores Ortiz, ante la situación en la que se encuentra el alumnado ante la propuesta de implantar la nueva normativa con carácter retroactivo. Entiende el colectivo que limitaría las opciones de futuro del alumnado, que obligatoriamente tiene que cursar Bachillerato de Artes, si quiere continuar simultaneando con sus estudios profesionales de Música y Danza.

Plantean que los alumnos afectados elijan a estas alturas de curso. Se les obliga a cambiar la matrícula una vez empezado el curso y a recuperar las asignaturas no estudiadas: en el caso de Fundamentos del Arte, algunos tendrán que matricularse a distancia, porque no en todos los Institutos de Almería se imparte el Bachillerato de Artes.

Tienen que escoger entre permanecer en los bachilleratos elegidos y renunciar a la simultaneidad, o bien matricularse en Bachillerato de Artes manteniendo la simultaneidad. Esto supone que actualmente se encuentren en una situación de indefensión total y de desigualdad respecto a los demás, algunos sin opción de poder cursar la materia de manera presencial, abriendo una brecha de desigualdad entre los propios alumnos.

"Hemos entrado en el tercer curso académico de pandemia, para venir ahora a sufrir otro fuerte varapalo adicional, esta vez dirigido a los alumnos que están matriculados en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de simultaneidad con sus Estudios Profesionales de Música y Danza: cambiar a estar alturas de curso a la modalidad de Bachillerato de Artes, si quieren seguir manteniendo esta simultaneidad", señalan desde el AMPA,

"Después -prosiguen- de haber comprobado que la educación a distancia no es una opción válida para todos los alumnos, la administración propone un escenario que muestra una lección no aprendida durante la pandemia: la obligatoriedad de cursar asignaturas a distancia, de materias en las que no se habían matriculado a principio de curso, para ver además limitadas sus opciones de elegir carrera universitaria una vez finalizado el bachillerato"

Hasta ahora, el alumnado de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza podía aliviar la carga lectiva de las horas dedicadas a estas enseñanzas de Bachillerato en la modalidad elegida, cursando únicamente el bloque de asignaturas troncales de su modalidad. Esto permitía que el alumnado siguiera el itinerario formativo deseado, de cara a estudios universitarios posteriores, a la vez que cursaba sus estudios de Música o Danza. Podían estudiar con vistas a ser veterinario, graduado en derecho, graduado en artes visuales, músico o bailarín de profesión. La puerta estaba abierta de par en par para todos.

En diciembre de 2020, desde el Gobierno Central se aprobó la Ley 3/2020, que llegó para modificar la normativa anterior y que atenta directamente contra el alumnado que simultanea enseñanzas de música y danza y el bachillerato, limitando las modalidades para poder llevarlo a cabo, en exclusiva, a la modalidad de artes. Esta ley entró en vigor en enero de 2021. El desarrollo normativo de esta Ley llega con la publicación del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, donde ya se indica de forma explícita que solo van a obtener el título de Bachiller el alumnado que, habiendo solicitado la simultaneidad, curse el Bachillerato de Artes.

Lo "grave "de esta normativa es que establece la aplicación de la misma con efecto retroactivo para el curso 2021/2022, del cual el alumnado se matriculó en julio de 2021.

"La indefensión del alumnado llega cuando por parte de las autoridades educativas de la Junta de Andalucía, aplicando la normativa vigente en materia estatal, obliga a alumnos matriculados en la modalidad de simultaneidad y que no estén cursando el bachillerato en la modalidad de Artes a optar entre continuar cursando sus bachilleratos y renunciar a la simultaneidad, o cambiar a la modalidad de Bachillerato de Artes, manteniendo la misma. En ambos casos este alumnado se vería obligado a estas alturas del curso a matricularse de nuevas asignaturas".

Y lo que es "más grave", el Bachillerato de Artes no se cursa en todos los institutos de Almería, con lo cual la opción que da la Junta de Andalucía para aquellos que cambien al Bachillerato de Artes, es cursar esta asignatura a distancia. "Una barbaridad de solución puesto que este alumnado queda en una situación de desamparo total y de trato desigual respecto al resto de sus compañeros", apuntan.

La solución que defiende la AMPA pasa por aprobar una moratoria para el alumnado matriculado durante el presente curso escolar, de manera que se le permita terminar sus estudios por la modalidad elegida, simultaneando con sus estudios profesionales de música y danza.