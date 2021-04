Año y medio esperando la bonificación del IBI por la instalación de paneles solares en El Toyo

El 14 de noviembre de 2019 a las 13:11 horas del mediodía José Martínez Gómez, un vecino de la calle de los Juegos de Alejandría en El Toyo, realizó una solicitud ante la oficina de gestión tributaria del Ayuntamiento de Almería para la bonificación del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de sistemas de aprovechamiento eléctrico en su chalé.

Invirtió poco más de 3.500 euros en la instalación de equipos y paneles de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico de su vivienda teniendo en cuenta que esa bonificación municipal le ayudaría a sobrellevar el coste, pero año y medio después sigue sin recibir la aprobación definitiva a su instancia. De hecho, el pasado año en junio se le cargó la tarifa del IBI al completo, nada menos que 1.087,55 euros, por lo que insistió una y otra vez ante los funcionarios municipales para que agilizaran su subvención.

En su laberinto burocrático se topó con todo tipo de pretextos por los que nunca conseguía que completar el trámite, o no estaba el técnico encargado de ese apartado o no funcionaba la aplicación informática o no habían visto el correo o se perdía la llamada. Al cumplirse un año presentó incluso una reclamación por la falta de diligencia de la oficina de gestión tributaria sobre esta bonificación, sin saber si era un caso aislado o la tónica habitual, y le dijeron que se solventaría de inmediato anulando incluso la cita presencial que le habían dado con anterioridad.

"A los políticos se les llena la boca hablando de ecologismo, pero luego todo son trabas, no llegan las bonificaciones a los interesados ni presentando toda la documentación en tiempo y forma", argumenta José Martínez Gómez, quien recuerda que con la administración andaluza la odisea fue similar y tuvo que presentar los informes y boletín de instalación hasta en tres ocasiones para que le validaran unas ayudas que no recibió.

Teniendo en cuenta que el artículo 12 de la ordenanza fiscal reguladora sobre el IBI contempla que la bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto con una duración máxima de tres años -desde el periodo impositivo siguiente a la puesta en funcionamiento de la instalación- y son más de mil euros los que afronta cada año este vecino de El Toyo, la exención tributaria podría rondar los 1.500 euros, en torno a 500 por ejercicio. De manera que el Ayuntamiento de la capital es uno de los pocos de la provincia que ofrece la bonificación conforme a lo establecido en el artículo 74.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, pero en este caso no hace posible que el solicitante se beneficie de la subvención tributaria.

La actuación en su caso rondó los 3.500 euros porque en su caso sólo compró los equipos y realizó la instalación de sistemas que transforman la energía del sol en electricidad para el hogar (electrodomésticos, aire acondicionado, luz..), pero los presupuestos podrían superar hasta los 5.000 euros cuando son empresas especializadas las que afrontan tales intervenciones. De ahí la importancia de la celeridad por parte de las administraciones públicas en la implementación de las subvenciones.