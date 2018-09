Aparece un cadáver en la playa de Las Salinas de Roquetas

La Guardia Civil de Almería rescató ayer el cuerpo sin vida de un hombre joven de origen magrebí y sin identificar que ha aparecido en la playa de Las Salinas de Roquetas a primera hora de la mañana, de forma que se investiga su procedencia sin descartar ninguna hipótesis. Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que el cuerpo del varón, que no presenta signos de violencia aparentes, fue divisado sobre las 7:00 horas por un particular en la playa ubicada frente a unos apartamentos turísticos, por lo que una dotación policial se ha desplazado hasta la zona. Así, los agentes se han hecho cargo del cuerpo y han dado aviso a los servicios médicos, que no han podido más que certificar la muerte del varón aunque sin precisar la causa. Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 en funciones de guardia ha ordenado el levantamiento del cadáver, que será sometido a exploración forense.