Aprobadas las bases de una bolsa de trabajo de Técnicos de Administración General

El ayuntamiento de Níjar, mediante decreto de su alcaldesa, Esperanza Pérez Felices, ha aprobado la convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento de selección para la constitución de una bolsa de trabajo para puestos de Técnico de Administración General, por el sistema de oposición libre en régimen de interinidad, al objeto de atender las necesidades urgentes e inaplazables de personal en el consistorio, procediendo a su nombramiento como funcionarios interinos.

La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto y el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses, son las cuatro circunstancias.

Los componentes de esta bolsa podrán ser llamados para prestar servicios en cualquier Área del Ayuntamiento de Níjar en puestos de Técnico de Administración General, de la Escala de Administración General para realización de las tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo.Si los servicios se prestan en el puesto de asesor jurídico del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), del Área de Bienestar Social, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Derecho y contar con 50 horas de formación específica sobre igualdad de oportunidades, o contar con una experiencia laboral de como mínimo seis meses en trabajos con similares funciones a las que tendrá que desarrollar en el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Para ser admitido a este proceso selectivo hay que cumplir una serie de requisitos como tener la nacionalidad española y haber cumplido 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Otras obligaciones pasan por estar en posesión de títulos académicos como Grado o Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario; no haber sido condenado por delito doloso y no padecer enfermedad o defecto físico.