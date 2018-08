Apuntes de verano

Una de las bondades del siglo XXI fue que por fin nos libramos de Georgie Dan y su barbacoa veraniega. Creía yo, ingenuo de mi, que también nos libraríamos de Ramoncín y de Miguel Rios (pronúnciese Mickel River). Pero no, el viejo roquero aparece de vez en cuando como las medusas y Ramoncín amenaza con un nuevo disco con una foto y un loock tal que Bette Davis. Ningún verano es perfecto.

Sin embargo el personal disfruta a tope bajo las sombrillas que se alinean en las playas. Mis vecinos de sombrilla le dan al tarro de lo lindo y por lo que oigo creo que son rusos o ucranianos. Me miran cuando saco de mi bolsa una botellita fría de Manzanilla y después un platito de jamón, o mojama de atún. Me gusta una copita o dos junto al mar, casi en el agua. Me dicen los del pueblo que el turismo ruso está en aumento en esta Comarca. Los ingleses siguen siendo mayoría y alemanes y franceses. Mi pueblo, aquella aldea de pescadores es ahora un centro cosmopolita en usos y costumbres. Y en esta playa, junto a nosotros se lucen las mejores tetas del sureste español (ignoro si he incurrido en algún tipo de machismo ) pero a ellas por lo que se puede observar les gusta bañarse así y nadie objeta en contrario. Sería en todo caso un gesto igualitario de cintura hacia arriba.

Me comentan sin embargo que si bien aumenta la ocupación hotelera y de apartamentos , el personal visitante baja el gasto en bares, restaurantes y comercios ahora en plena temporada. Esta Comarca del levante almeriense ha apostado por el turismo como fuente de creación de empleo y riqueza. Está bien. El clima, su mar incomparable y la hospitalidad de la gente son elementos muy valorados así como la buena gastronomía y gran calidad de productos de la tierra. Resulta evidente que hay deficiencias en infraestructuras que hacen incómodo el traslado por carretera a las playas de Mojacar, incluso la de Villaricos. Pero esto y otras deficiencias podrán ser solucionadas si hay voluntad política, si bien el tiempo mejora sin pausa las cosas. Sin embargo una deficiencia parece más difícil de resolver; la oferta cultural es insuficiente o en algunos casos nula. Y entre otras razones porque la comodidad del turismo de sol y playa no obliga al esfuerzo mental y estratégico de ampliar otras ofertas de ocio, deportivas o culturales. Sin ánimo de ofensa, la oferta cultural de calidad con imaginación y perspectivas sería posible en espacios abiertos junto al mar. Esto tan elemental no lo perciben con el apresuramiento del turismo de masas que desborda todos los recursos municipales y satura las colas de espera incluso en la sanidad.

Son en fin observaciones desde fuera, intentando la utilidad y objetividad de lo que día a día se muestra evidente. Estos pueblos nuestros tienen un porvenir extraordinario, y su calidad de vida mejora año tras año lo que me hace sentirme orgulloso. Pero debiera haber una mayor capacidad de observación conociendo otras ofertas y visitando a fondo otros destinos donde el turismo se compagina con la calidad y con otras fuentes de empleo y riqueza y se equilibra con las aspiraciones de los vecinos y residentes naturales que a veces se ven desplazados en el uso de lo público y en otros derechos legítimos. En fin, yo me lo paso muy bien y disfruto con lo más sencillo, familia y amigos, paisanos y visitantes, con mis libros y mis escritos, con mis tertulias y también con mis vecinos de sombrilla.

Quería yo darle hoy otro aire a mi artículo alejándome de la política, pero es la política la que me busca si enciendo el televisor, craso error que no volveré a cometer.- Y anoto para recordarlo el escabeche a las finas hierbas que le están preparando a Pablo Casado lo cual apunta que el nuevo líder del PP tiene futuro y esto debe inquietar al ala este de la Moncloa. Anoto que seguimos sin acción política a no ser que siga la cuerda de los colacados , enchufados, amigos y familiares que ya liban del panel, ¿inagotable' del Estado. El reloj avanza pero seguimos atrapados en el tiempo por aquello de la relatividad de Einstein. ¿Ha cesado ya el abordaje o quedan aún directivas regionales del PSOE sin colocar?. Le llaman política y resulta la más antigua práctica del abordaje, pillaje y saqueo con reparto del botín. Como cuando los turcos entraron en Constantinopla. El caso es que vi en un noticiario de TV las declaraciones el Director General de la Guardia Civil y quedé estupefacto. Se refería a los graves incidentes en la valla de Ceuta con la violencia de cientos de ilegales que tras romper la valla agredieron a los agentes de la Benemérita que cumplían con su deber de defender las fronteras de España. Tras la visita del Ministro del interior a Ceuta y Melilla, el Director General visitó la plaza y declaró que la Guardia Civil no puede iniciar una querella o alguna otra sanción contra los agresores porque no se conocen sus nombres. Pero hombre de Dios, el Sr. Director General debe imaginar que este verano caluroso nos ha abrasado la sesera. Por si acaso le diré que uso sombrilla y sombrero de paja y no creo ni una de esas palabras. Por varias razones, los agresores con nombre o sin él están muy localizados. Incluso atendidos por los recursos del Estado español. Están al alcance de la Guardia Civil, no han huido. Si fuera posible o razonable la argumentación del Director General, cualquier delincuente podría agredir de cualquier forma, incluso con cal viva a la Policía Nacional o la Guardia Civil , rompiendo previamente ú ocultando su pasaporte ú otro documento de identidad y así, sin nombre conocido, podría salir sonriendo sin temor alguno. ¿Esta es la solución del Sr. Director General a la gravísima situación que diariamente se vive en la frontera de Ceuta y Melilla? ¿Así responde el cuerpo a la agresión con graves lesiones de sus agentes?. Por razones de edad y de trabajo he vivido y visitado países cercanos de larga tradición democrática donde la agresión a su Policía Nacional se castiga muy severamente. No estaría mal que los altos mandos de las fuerzas de seguridad de España visitaran y compartieran cursos al respecto en Alemania, Francia o EE UU por poner algunos ejemplos.

Pero estamos aquí y no logramos pasar la raya que separa la política partidista del interés supremo del Estado, la eficiencia del Estado, la dignidad del Estado. No cabe mayor perplejidad yo creía que ya no me sorprendería nada.

Vuelvo a la playa bajo mi sombrilla, tocando el agua. Y de pronto me siento hospitalario y generoso me dirijo a mis vecinos los rusos y les invito a jamón y una copita de manzanilla. Me gustaría que vieran las caras de placer, creo que han entrado ya como nuevos consumidores de lo español. Me dan las gracias en su idioma.

Dios las bendiga, ellas siguen en estado natural nadando y riendo bajo el azul inmenso.