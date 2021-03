Los vecinos de Aráez Pacheco denuncian el “lamentable” estado de los contenedores soterrados

“Insostenible, de vergüenza”. Así califican los vecinos de calle Doctor Aráez Pacheco la situación generada por la ubicación de los nuevos contenedores soterrados que se colocaron en el marco de las obras de remodelación del barrio Mediterráneo Oliveros, hace escasamente un año. En el proyecto inicial de remodelación de la zona, la ubicación de los contenedores figuraba en la calle aledaña pero finalmente se cambió justo a la entrada del edificio Isla de Malta, en el que habitan unas 90 familias.

Bolsas de basura, cajas y otros enseres pueblan a diario la acera, por no hablar del mal olor, que amenaza con intensificarse apenas empiecen a subir de nuevo las temperaturas. La falta de limpieza de los depósitos y de la acera brilla por su ausencia y los roedores empiezan a campar a sus anchas. A todo ello se suma la contaminación acústica cuando el camión-grúa vacía los containers. En este aspecto, las obras de remodelación del barrio Mediterráneo-Oliveros dejan mucho que desear, lamentan los vecinos. No son los únicos afectados. La gerente del Bar Iceberg, María Cristina Gutiérrez, denuncia la mala imagen que da esta situación de cara a los clientes.

“Nosotros abrimos a las 6:45 horas y muchas mañanas los plásticos y cartones siguen en la acera porque no caben en los de recogida diferenciada y el camión no los recoge a diario. Desde la calle Hermanos Machado hacia abajo no hay más contenedores que los de esta calle”.

“Si no se soluciona este tema, iremos a poner una denuncia en Sanidad. Deben tomar cartas en el asunto. Estamos dispuestos a manifestarnos donde haga falta y llevar el tema donde sea hasta conseguir que los quiten”, aseguran los vecinos.