Archivan la causa contra una joven por un videoclip en la Catedral

La Fiscalía de Menores ha acordado archivar las diligencias preliminares abiertas contra una de las dos jóvenes que protagonizaron el videoclip de 'trap' rodado en el interior de la Catedral de Almería, ya que considera que, si bien "comprende" que se considere un acto "irrespetuoso que hiere los sentimientos religiosos", no concurre la "profanación" que exige el tipo penal.

El decreto cuestiona, asimismo, que en Vera GVR, que en el momento de la grabación tenía 17 años, y en su compañera Kttana, contra quien se siguen diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 3, existiese una intención de ofender sentimientos religiosos, ya que la Catedral "aparece reflejada como un simple decorado".

"La concurrencia de este requisito se podría discutir pero, a la vista del video en cuestión, no se aprecia en principio esa intención", señala la fiscal para fundamentar el archivo contra Vera GRV, representada por el letrado José Luis Alabarce.

La resolución indica, en esta línea, que para que exista un delito del artículo 524 del Código Penal, único que podría encajar en la conducta de las jóvenes denunciadas por el Obispado de Almería según remarca, también sería necesario que el acto se produjese en un lugar destinado al culto o ceremonias religiosas pero matiza que, cuando se ejecutó el acto en cuestión, "no se celebraba ceremonia religiosa alguna".

Resalta, en esta línea, que el baile realizado por ambas en la Catedral en el marco del videoclip de 'Obsesionado' "no podemos entenderlo" como acto de profanación, "pues no se aprecia en dicho baile un trato vejatorio ni violento como elementos básicos de la liturgia católica ni contra las representaciones propias de esta religión. No se aprecia que las denunciadas tocaran nada, ni que se alterara nada, ni que realizaran actos obscenos y grotescos, ni que entraran en contacto directo con ningún objeto sagrado", traslada el Ministerio Público.