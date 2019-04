Arqueólogos a pie de playa allanarán el rescate del torreón de San Miguel

El emblemático torreón de San Miguel, una de las insignias de Cabo de Gata, aguarda todavía las obras de rehabilitación proyectadas por el prestigioso estudio de arquitectos Cano Alonso (autor de Madrid Arena o del Pabellón de España de la Expo 92), pero serán primero los arqueólogos los que podrán ser vistos por residentes y turistas trabajando a pie de playa. Allanarán el camino a la entrada de obras, ya que esta atalaya es Bien de Interés Cultural, razón por la que se exige la realización de catas previas.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha resuelto la adjudicación del estudio arqueológico contratando a la sociedad Arqueología Técnica Urbana, que desplegará equipos durante dos meses, pero no se sabe cuándo.

No pudo dar respuesta a esta cuestión la portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez, puesto que al Consistorio le es imposible mover ni un solo grano de arena del lugar hasta que no sea titular de la torre. La cesión, pese a estar apalabrada mediante convenio desde el verano pasado con el Gobierno central, aún no se ha producido, lo que mantiene esta actuación en el aire.

Forma parte de los proyectos englobados por el Plan Turístico de Grandes Ciudades, en el que que coparticipan el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía. Desde la Administración autonómica, según Vázquez, no se han dado facilidades para que la rehabilitación de la torre pueda ser abordada.

“El Plan ha estado durante meses bloqueado y habiendo un presupuesto desde el año pasado, no se ha podido hacer nada”, lamenta Vázquez.

La concejala del Partido Popular se mostró, obviamente, esperanzada con la nueva Junta de Andalucía a la hora de “desbloquear” las actuaciones contempladas como esta de la rehabilitación de la atalaya. Sobre todo, tras la reunión mantenida este pasado por lunes en Sevilla por la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, con directivos de la Consejería de Turismo. Entre ellos, la directora general Ana María López, quien trasladó el interés por esta “iniciativa fundamental -dijo- para el desarrollo turístico de la ciudad”.