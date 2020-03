Atrapada en Italia y sin poder volver al menos hasta abril

Inmaculada B. se temía lo peor cuando hace un par de semanas contó a Diario de Almería que tenía programado su viaje de regreso a casa, desde el norte de Italia, para el día 11 de marzo. Y sus peores presagios se han cumplido. No solo no podrá regresar en la fecha prevista a Almería para reencontrarse con sus familiares, sino que las autoridades le han indicado que hasta dentro de un mes no habrá vuelos que conecten Italia con España.

La información le ha caído “como un jarro de agua fría”. Nada más conocer que está “obligada” a permanecer allí hasta el 5 de abril, ha indicado que está “bloqueada en el país y la situación es horrorosa, sobre todo por la incertidumbre”. Explica que “es algo surrealista” y que parece estar “viviendo una película, atrapada y sin saber siquiera si en un mes podrá volver realmente o seguirán las restricciones”. Inmaculada B. es una de las almerienses a las que le ha cogido por sorpresa la expansión del coronavirus en la zona norte de Italia.

Desde que las autoridades de este país tomaron en febrero las primeras medidas drásticas para contener la expansión del virus en las zonas decretadas de riesgo, asegura que lleva realizando trámites e informándose a través del consulado, de Aena y de otras instituciones para organizar su regreso a Almería de la forma más segura posible. Tanto es así que su familia ya le había buscado en Almería un alojamiento para que pudiera estar diez días aislada “por seguridad y tranquilidad a la hora de tener contacto con mi familia, entre los que hay miembros de riesgo, y con el resto de personas”, como explicó.

El tiempo de aislamiento es el que le había recomendado su médico de familia en Almería. El facultativo trasladó una serie de medidas que ella estaba dispuesta a cumplir de forma voluntaria y que pasaban, entre otras, por tomarse a diario la temperatura. Y todo, pese a no tener ningún tipo de sintomatología. Esta almeriense, de 47 años, vive en Almería pero trabaja en Italia, inmersa en un interesante proyecto erasmus de la comunidad europea que inició en noviembre con una empresa textil. Su misión es dar una segunda vida a restos de tejidos de cortinas y tapicería de alta calidad para convertirlos en joyas de exclusivo diseño.

El Vicerrectorado de Internacionalización de la UAL está en contacto con los estudiantes desplazados a Italia para mantenerlos informados sobre las recomendaciones de las universidades de destino y de las autoridades locales. Asimismo, se está informando a los estudiantes entrantes y salientes de otros países afectados. Tranquilidad y que sigan las recomendaciones de las autoridades locales. Esas son las indicaciones que han recibido los estudiantes Erasmus en Italia de la UAL que suman en total 90, de los cuales algo más de la mitad (46) lo hacen en la zona norte, donde se sitúan las ciudades afectadas, y en aislamiento, por posibles contagios.