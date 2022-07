La Audiencia Nacional admite "daños irreparables" pero rechaza indemnizar a un condenado a prisión por denuncia falsa

"Nos debemos atener al régimen legalmente establecido por la jurisprudencia, aunque la sala no cuestiona las graves consecuencias personales, familiares y laborales de estar en prisión por unos hechos que no ha cometido, lo que lamenta profundamente", recoge la resolución de la AN que cuenta no obstante con el voto particular de un magistrado, quien sí aprecia una "responsabilidad" de la administración por error judicial