La capital consigna con 196 millones el mayor presupuesto de los últimos siete años

De Cs, ruedas de prensa, salas de lactancia y tiempos

Ciudadanos ha dado su compromiso de respaldo a los presupuestos municipales, dando por atendidas las “líneas rojas” imprescindibles (bajada del IBI y devolución de las plusvalías cobradas de forma indebida), y siendo presumible (aún no han dado su correspondiente rueda de prensa), que aceptan los informes técnicos con los que el PP rechaza las tasas especiales para los trabajadores afectados por la zona azul al ser una modificación del actual contrato que tendría que asumir el Ayuntamiento, y no la concesionaria, y, por tanto, “todos los almerienses”. “Hemos incorporado todas las peticiones de Cs”, aseguró Vázquez, quien no quiso ahondar en detalles “porque le corresponde a Miguel Cazorla como parte del trato”.

Será antes de este próximo miércoles (cuando está previsto el Pleno de los Presupuestos), el momento en el que Ciudadanos exponga cuáles son las exigencias naranjas que en esta ocasión han introducido, mucho menos numerosas que en ejercicios anterior, puesto que una de ellas está dirigida a que se cumplan todos aquellos compromisos de inversión con Cs que el equipo de gobierno no ha llevado a cabo en los ejercicios pasados. Entre ellos, la construcción del Museo de la Vega, una de las viejas reivindicaciones que este año no ha atendido el PP y cuya partida está siendo empleada en las obras de emergencia de la depuradora del Bobar. Entre las nuevas incorporaciones, figuran en las cuentas la pista de Cuevas de Los Medina o la sala de lactancia en el Ayuntamiento.

Las cuentas del Ayuntamiento deberían haberse sometido a estas alturas al criterio del Plenario como hubiera sido del gusto del equipo de gobierno, si bien a la negociación con Ciudadanos para conseguir el respaldo que al PP le hace falta en el Consistorio capitalino, se le ha sumado el par de semanas de retraso que ha generado el abandono de Mabel Hernández de la formación naranja con la consiguiente reorganización interna municipal (comisiones plenarias, representatividad en órganos, étc.).

Las cuentas han sido ya entregadas a la oposición para su debido análisis, ya que hoy es la comisión previa al Pleno de los presupuestos que va a ser convocado para el próximo miércoles día 19. Si no se producen alegaciones (y tampoco sorpresas en la votación), las cuentas podrían estar en vigor “a mediados de enero”, programa Vázquez.