El Ayuntamiento va a pedir más medios y cambios legislativos para luchar contra el tráfico de drogas y la inseguridad en la ciudad

El concejal y portavoz VOX, Juan Francisco Rojas, ha registrado defendido una moción en la sesión plenaria de esta mañana en la que ha hecho una radiografía de la situación que origina en algunos barrios de la ciudad, e incluso en el mismo centro de la capital, la existencia de cultivos ilegales de marihuana, el tráfico de drogas, la ocupación ilegal de viviendas, la existencia de enganches ilegales a los suministros de electricidad y agua, así como la inseguridad ciudadana en general, que acompaña a este tipo de actuaciones.

Todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Almería, excepto el Grupo Municipal Socialista y Podemos, han aprobado esta moción ante la situación que todos reconocen que se están generando en Almería.

Para VOX, se trata de una situación grave y preocupante para la convivencia diaria en nuestro municipio y otros del entorno, dado que se ha convertido en habitual las publicaciones en diarios locales de actuaciones policiales, en esta materia, como ha recalcado Rojas, quien indica que "no sólo estamos ante un atentado a la salud pública y la seguridad ciudadana, sino que estas mafias perfectamente organizadas, causan cortes continuamente, en el suministro de fluido eléctrico, provocando perjuicios económicos a particulares y comercios de las zonas adyacentes, y un peligro, para aquellas personas enfermas, necesitadas de un suministro eléctrico estable".

El PSOE ha puesto de manifiesto que no se puede dar la imagen de que Almería es la ciudad sin Ley. No creen que este pleno sea el foro adecuado para debatir los planes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que no han entrado a debatir sobre el tráfico de marihuana, sobre el la tipificación del código penal de este tipo de delitos es la correcta o no. Por estos motivos el Grupo Municipal Socialista no ha apoyado la moción. Y recuerda que el pasado mes de abril el PSOE pidió que el Ayuntamiento que instara a Endesa para solver¡ntar el problema de los cortes de suministro eléctrico e interponer las medidas legales y administrativas para subsanar esta situación. "Se está trabajando, me consta, pero es necesario intensificar aún más esta labor por parte de la administración", ha indicado el concejal socialista Pedro José Díaz.

Para VOX "es obvio que esta actividad genera ingresos altísimos que la hace especialmente atractiva, además derivado de la cierta permisividad legal, puesto que resulta relativamente fácil hacerse con los elementos necesarios para la instalación de este tipo de plantaciones. Además desde el punto de vista normativo, la consideración de la marihuana como droga blanda, quedando fuera de la conducta típica (penalmente hablando) el cultivo para consumo personal, unidos al clima y a la laguna jurídica existente frente al movimiento okupa, harán de nuestro entorno un ambiente idóneo, para convertirnos en el epicentro de estas prácticas delictivas".

A juicio del concejal Rojas, "esta situación requiere que desde nuestra corporación se actúe con firmeza y decisión, empleando todos los medios que permite nuestro Estado de Derecho, así como instar al resto de Administraciones e Instituciones con competencia en la materia, para que se ataje mediante la realización de los cambios legislativos apropiados y la dotación de más medios humanos y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

La concejala del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha asegurado que la Policía Local está trabajando de una forma coordinada con la Policía Nacional y sin descanso para atajar esta problemática. Pero recuerda las limitaciones que tienen las policías locales en determinados ámbitos. Asegura que "estamos en el momento apropiado y preciso para que Almería ataje esta situación que afecta a tantas personas".