El Ayuntamiento de Almería ha firmado ya un total de 11 convenios con asociaciones del Tercer Sector por un valor de más de 150.000 euros para mejorar la atención de las personas con discapacidad ante la situación de confinamiento por la crisis sanitaria del COVID-19. El objetivo de estos acuerdos es “atender a los almerienses que más lo necesitan, más aún en esta situación excepcional que estamos viviendo”, ha señalado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco.

Estos convenios con las asociaciones vinculadas con el apoyo a personas con capacidades diferentes son los primeros de más de una veintena, incluidos dentro de las medidas del plan de reactivación económica y social del Ayuntamiento, ‘Plan re-activa20’. “Desde el Equipo de Gobierno consideramos que era necesario trazar un plan de ayudas extraordinarias para ayudar a las asociaciones a seguir prestando sus servicios, ya que son estas las que mejor conoces las necesidades de los usuarios y tiene los profesionales adecuados para poder atenderlos”, ha señalado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez.

De momento, ya se han firmado los convenios con la Asociación Altea, Anda, Alcer, A toda vela, Asociación de Niños con Cáncer Argar, Asociación de Fibromialgia Almería (AFIAL), Asperger, FAAM, Asociación ALAL Autoinmunes y Lupus, Aspapros y APAL Parkison.

Atención domiciliaria

Una de las principales necesidades que presentaban las asociaciones del Tercer Sector al Ayuntamiento en anteriores reuniones era la de garantizar la atención domiciliaria, ya que parar estas terapias supondría, en muchos casos, dar pasos agigantados hacia atrás. De este modo, todos los convenios firmados son para apoyar proyectos de asistencia domiciliaria o telemática, así como para minimizar las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, del confinamiento por el COVID-19.

En el caso de Altea, por ejemplo, el convenio entre la asociación y el Ayuntamiento permitirá el apoyo domiciliario a personas con trastorno del espectro autista con el objetivo final de alcanzar una normalización en los procesos de aprendizaje.

Algo similar ocurre con el acuerdo alcanzado con Anda, con el que se garantiza una atención integral a los niños y jóvenes con discapacidad, a los que por sus características no se puede llegar o no es suficiente con terapias 'on line' y que necesitan movilizaciones que deben ser ejercidas por un profesional.

Con la idea de seguir ampliando estas ayudas que permitan continuar mejorando la atención a los almerienses con discapacidades, conocer sus necesidades e ir planteando soluciones, Ayuntamiento y asociaciones tendrán una nueva reunión telemática en los próximos días dentro de la política municipal de estar más cerca de los más vulnerables especialmente en unos momentos tan difíciles como los actuales derivados de la crisis del coronavirus.