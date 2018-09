El Ayuntamiento reserva 244.000 euros para mejoras en los colegios

El Ayuntamiento de la capital ha aprovechado los meses de verano, y la ausencia por vacaciones de los escolares, para repasar todos los desperfectos y averías que a lo largo del curso se han detectado en las aulas de todos los colegios públicos de la capital. Es una puesta a punto crucial para el correcto funcionamiento de los centros de enseñanza una vez que se inicie el curso el próximo lunes día 10 de septiembre. Precisamente esta semana los operarios de las distintas brigadas que forman parte de la mesa de contratación se afanan en la limpieza de patios y zonas verdes de las instalaciones educativas de la ciudad, para que el día de la vuelta a cole de los menores todo esté a punto. Trabajan a la par que los docentes, que ya se encuentran en los colegios desde el día 3, colocando materiales, ordenando pupitres y decorando las clases para dar la bienvenida a los alumnos.

Cabe recordar que la Administración Local es la responsable del mantenimiento de todos los centros educativos públicos de la ciudad y este año el área de Servicios Municipales, que dirige el concejal Juan José Alonso, ha previsto una inversión que ronda los 244.000 euros para trabajos de pintura, carpintería, fontanería y obras menores de albañilería. Según avanzó a este periódico el propio Alonso, parte de este presupuesto, concretamente 90.000 euros, ya se han invertido en los primeros cuatro meses del año, en los que se llevaron a cabo trabajos en un total de 32 colegios.

Será a partir de ahora, desde septiembre hasta final de año, cuando se ejecute otra partida de 154.000 euros en mejoras para otros nueve centros, en los que se han detectado deficiencias y necesidades que ya están contempladas por el concejal. Los beneficiarios serán el CEIP Ferrer Guardia, CEIP San Indalecio, CEIP Los Millares, CEIP La Chanca, el colegio de El Puche, Josefina Baró, Ave María de El Quemadero, CEIP Freinet y San Bernardo.

Aún así, y a la vista de las actuaciones llevadas a cabo durante este verano, muchas de ellas de eliminación de barreras y zonas de riesgo para los menores, los centros siguen haciendo sus reivindicaciones y en esta primera semana de vuelta a las aulas los directores y jefes de estudios ya han elaborado un listado de peticiones tanto para la Junta de Andalucía como para el Ayuntamiento. Ahora están a la espera de que una u otra administración, según corresponda (las obras mayores y de nuevas infraestructuras e instalaciones corresponden al Gobierno andaluz), recojan sus peticiones y solventen problemas con los que, como muchos aseguran, llevan "muchos años" lidiando, como es el caso del CEIP Rafael Alberti con la petición de persianas o climatización, entre otros...

Puertas, ventanas, persianas, espacios libres como patios y pistas deportivas son algunas de las principales demandas, junto al pintado de los centros en la ciudad. Y cómo no, la climatización de las instalaciones, que esto sí corresponde al gobierno andaluz y llega "con cuenta gotas" a la provincia. Como avanzó Diario de Almería hace apenas unos días, la el gobierno andaluz ha llevado a cabo actuaciones e instalaciones de refrigeración en apenas once centros de toda la provincia (el año anterior fue en ocho). En este plan se ha tenido en cuenta la severidad climática de cada zona, el horario de uso del centro y la envolvente térmica y la protección solar del edificio, así como otros criterios técnicos. Así, no todas las instalaciones han sido de máquinas de aire acondicionado, sino que se han aportado soluciones como la creación de porches para nuevas zonas de sombra; la instalación de otros elementos de sombreado como toldos, pérgolas o vegetación; la mejora de cubiertas y sistemas de ventilación natural, y la colocación de lamas en las ventanas, láminas solares en vidrios, ventiladores de techo en las aulas y comedores y equipos de refrigeración con consumo fotovoltaico en los comedores. A pesar de las actuaciones, hay que recordar que aún hay muchos centros a la espera de actuaciones de semejante calado.

Los operarios llevan trabajando en la puesta a punto de los centros educativos de la capital desde el inicio del mes de julio, aunque está siendo en esta primera semana de septiembre cuando están realizando la mayoría de actuaciones de limpieza. También hay que destacar la partida destinada a las labores de fumigación que cada año ejecuta el Consistorio en los patios de los colegios y alrededores.