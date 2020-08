Bañistas del Cabo de Gata se quejan de la proliferación de motos náuticas en el Parque Natural

La escena se produjo el sábado por la tarde en la playa de Mónsul, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. Un grupo de tres personas al mando de motos náuticas aparecieron a toda velocidad, sobrepasando la zona de navegación asignada a dichas embarcaciones e introduciéndose además en un área acotada para el baño, pues como demuestran las imágenes llegaron hasta la misma orilla.

Su actitud fue inmediatamente recriminada por los bañistas que allí se encontraban, muchos de ellos familias con hijos pequeños, provocándose un conato de pelea entre uno de los bañistas y los motoristas, según el testimonio de algunas de las personas que presenciaron el incidente. "Hicieron lo que les vino en gana, iban a toda velocidad y llegaron hasta la orilla sin que en esa playa hubiera un canal náutico habilitado al efecto", se quejaba a este diario Francisco Ramírez, uno de los bañistas.

Según la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dictada en el Real Decreto Legislativo 2/2011 y la Ley de Navegación Marítima, esta conducta estaría tipificada como una falta grave, ya que infringieron dos preceptos: sobrepasar la zona de navegación asignada e introducirse en zona acotada para el baño, por lo que se exponen a una multa que puede alcanzar hasta los 12.000 euros.

Vecinos y visitantes de Cabo de Gata se están quejando de la proliferación de este tipo de embarcaciones a lo largo del verano. En la Isleta del Moro, sus habitantes incluso han tomado medidas para evitar que se utilice su embarcadero como acceso al mar para este tipo de vehículos de recreo.

Desde la Guardia Civil dejan muy claro que la competencia de la zona de baño corresponde a la Policía Local y a la empresa contratada por cada ayuntamiento para el servicio de socorrismo. No obstante, precisan también que cualquier persona a nivel particular puede presentar una denuncia siempre que aporte la matrícula y el tipo de la embarcación. En aquellos casos en los que la Guardia Civil recibe aviso, aunque no sea su competencia directa, acude a la playa cuando entra en sus posibilidades en ese momento.

La Guardia Civil precisa también que la normativa establece que las motos acuáticas, como embarcaciones náuticas que son, tienen la obligación de adentrarse en el mar siempre por las zonas habilitadas para ello. Solo en situaciones de fuerza mayor, como una avería o en un rescate, pueden hacerlo desde la orilla en la zona de baño. Pero debe hacerse a una velocidad máxima de tres nudos y siempre en perpendicular a la costa. Insisten también en que este tipo de embarcaciones deben navegar, siempre, a 200 metros como mínimo de la orilla.