Mucho se está hablando en las últimas horas de Benidorm, un destino eminentemente turístico, gran reclamo para muchos españoles, y al que acudió un grupo de medio centenar de almerienses, que realizaron un viaje de placer en un autobús. Llegaron el sábado día 14 de marzo. Horas después, uno de sus integrantes, un varón de 72 años, acudía al centro de salud con síntomas de coronavirus que terminarían siendo confirmados. Este caso se convirtió en el segundo fallecimiento por el COVID-19 en la provincia, registrado en el Hospital del Poniente, justo una semana después. Al ser detectado el caso tras la llegada, el lunes día 16 de marzo, tanto los integrantes de este viaje como todos los familiares con los que estuvieron en contacto durante apenas 48 horas pasaron a estar en cuarentena tal y como indica el protocolo.

Sin duda, los efectos de este viaje han originado un estado de alerta en varias zonas de la provincia por la detección de este caso, que ha puesto a las autoridades sanitarias en alerta y con un seguimiento exhaustivo. El caso es, que tal y como ha podido saber Diario de Almería, esta no fue la única visita a Benidorm. En paralelo, y en las últimas horas, se ha podido conocer que se desarrolló un segundo viaje, en este caso con partida desde la comarca del Almanzora y que tuvo como organizador a la Asociación de la Tercera Edad de Macael. Fuentes cercanas revelan que, al igual que el otro autobús, este también llevaba medio centenar de personas y se desarrolló en el mismo espacio temporal, precisamente, del 8 al 14 de marzo, sábado.

En las últimas horas este medio ha podido conocer que hay tres personas ingresadas, dos ya diagnosticadas con COVID-19 y una tercera a la espera de resultados que participaron en la ruta hasta Benidorm en el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa, donde fallecía una mujer octogenaria por el virus el pasado día 21 de marzo, pero que está confirmado que en su caso no participó como integrante.

Eso sí, existen en estos momentos una decena de participantes en esta expedición que presentan síntomas y en las próximas horas se sabrá si han contraído o no el virus. En cualquier caso, todos los participantes en el viaje, al igual que sus familias, están en cuarentena y con un seguimiento activo de su estado, y el dato positivo es que de los integrantes que se desplazaron hasta Benidorm hay muchos de ellos que aún no han dado muestra alguna de contagio, tal y como ha podido conocer este medio. Es el caso de un matrimonio, que no ha tenido contacto con nadie desde que llegaran, continúan en su hogar y sus vecinos están colaborando con ellos para el abastecimiento a domicilio de alimentos. Ya han pasado diez días desde su vuelta, y son optimistas al respecto, dada la cantidad de horas que han pasado hasta el momento.