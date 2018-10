Biosabor, cherrys excelentes y quinta gama de máxima calidad CASI, muy satisfecho con su proyecto conjunto de tomate Adora y el pera rosa

Biosabor lleva diez campañas en el mercado y en todas ellas se ha movido en crecimientos del 20 y el 30% por ciento, con el tomate de calidad como punta de lanza de su producción, incluído el utilizado en productos de quinta gama, gracias a su variedad de gazpachos. Precisamente el lanzamiento de su nueva elaboración bajo el sello de gazpacho fresco, sin pasteurización, es una de las principales novedades que presenta este año en Fruit Attraction.

"Seguimos en nuestra línea de hacer un tomate no solo orgánico, sino un tomate con sabor. Es la mejor manera de fomentar el consumo, de hacer que se repita la compra", señala el responsable de Biosabor, Francisco Belmonte. "Nuestra apuesta es por los cherrys y ahora estamos con el proyecto Adora, que es interesantísimo, porque las cuatro empresas que lo forman tienen un potencial tremendo, ya no solo por su potencial económico, sino por cómo se está gestando la sociedad, con qué nivel de control desde el campo hasta el empaquetado, con importantes inversiones en los almacenes para garantizar que el tomate que llega a las casas no defraude". Esa es la clave, a juicio del responsable de la compañía, garantizar que aquello que se vende al cliente e slo que llegue realmente a su smanos.: "Si alguien compra, aunque sea un poco más cara esa bandeja de tomate excelente, que realmente sea excelente. La clave del éxito es garantizar lo que estamos vendiendo, es muy complicado en esta variedad porque el mismo tomate con la misma imagen tiene niveles distintos de sabor, pero a ver si con la nueva tecnología podemos garantizar esa máxima".

En un sitio privilegiado del pabellón 9, justo enfrente del stand institucional de la Junta, se encontraba el de CASI, totalmente abarrotado de clientes. Miguel Vargas, presidente, se mostró satisfecho por cómo se está desarrollando la feria. "Que nuestro stand esté lleno no es ninguna novedad, siempre estamos bastante ocupados. Está dentro de la lógica porque estamos en toda Europa y son muchos los clientes que participan con nuestros productos".

De éstos y de las novedades que presentaba en Fruit, habló también Vargas. "Seguimos con el desarrollo del tomate Adora, tenemos también tomate rosa o nuevo tomate pera rosa, exclusiva de CASI. Iremos incrementando la línea en la medida de nuestras posibilidades para que los clientes los vaya conociendo".

Respecto a la actual campaña, el presidente de la cooperativa dijo lo siguiente. "El principio de campaña no está siendo malo, de momento las plagas nos están respetando, no hay demasiadas dificultades, lo que la diferencia de la campaña anterior, donde hubo un virus de la cuchara en el inicio. Veremos cómo se desarrolla el año cuando comience la producción", con el deseo de que sea mejor que la pasada. "En líneas generales fue bien, aunque nos faltó precio, sobre todo en la recta final. El verano o el cambio climático, llámalo como quieras, le está afectando al final de la campaña almeriense, las temperaturas han cambiado en el norte de Europa y el adelanto de producción de estos lugares está claro que nos perjudica".