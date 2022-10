¿Qué le pasó al jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en un pub?

Tarde del pasado 26 de agosto. Un grupo de agentes de la Policía Nacional fuera de servicio, entre ellos el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se encuentra en un conocido pub de la avenida Federico García Lorca, muy próximo a las instalaciones policiales de la calle Alcalde Muñoz.

Hasta ahí no habría nada digno de ser llamado información, de no ser porque la Unión Federal de Policía (UFP) ha preguntado a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental por un episodio en el que se vieron implicados este grupo de agentes y cuatro menores, detenidos tras la agresión a un miembro de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción).

De acuerdo al escrito remitido por la UFP, al que ha tenido acceso este periódico, el agente de la UPR tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza, por lo que al menor que presuntamente le golpeó se le imputó un delito de atentado al ser arrestado.

La cuestión es que para este sindicato de la Policía las diligencias se encuentran incompletas porque este agente es el único de los policías que aparece en las diligencias, cuando supuestamente se encontraban con él otros agentes y el comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que “fue interviniente y víctima” de la agresión.

Esto mismo fue trasladado a finales de septiembre al comisario principal en la reunión que periódicamente mantiene con los representantes de las organizaciones sindicales del cuerpo. Junto a la UFP, preguntaron por el asunto otros sindicatos como SUP y CEP.

Según la UFP, éste manifestó haberse interesado por “el tema”, que el jefe de la citada brigada había tomado una determinación sobre ese tema” y que no se había abierto una información reservada. “Había sido una afectación de lesiones con una persona, no de las implicadas en la detención, sino con un familiar de uno de los detenidos”, añadió el comisario principal, según el sindicato.

También se preguntó en este encuentro al responsable de otro sindicato, que participó en la detención, por lo ocurrido y manifestó que habían arrestado a cuatro menores, a uno de ellos por atentado por agredir a un compañero.

“Una de las personas de las que había en el lugar fue el que agredió al Jefe de Brigada. Cuando llegamos allí nos dicen que los policías que salieron requeridos del local salieron con la placa en la mano, pero yo no lo vi”, añadió este portavoz sindical.

La UFP también preguntó al portavoz del sindicato del jefe de la Brigada, quien aseguró que “no se pudo hacer nada porque al no identificarse como policía no se considera atentado, entonces solo se podría detener por un delito leve de lesiones, que se iba a quedar en nada, y no compareció.”

“Si el comisario no quiere denunciar porque es un delito leve, pues está en su derecho de no denunciar si no quiere”, precisó en respuesta a este sindicato, quien precisó que a es´te le habrían dado un “golpe por detrás”.

La UFP considera “reprobables” estas más manifestaciones porque resultan contradictorias con el “espíritu pro activo que se le exige a todos los miembros de esta corporación en la persecución de los ilícitos penales o comportamientos que merezca una sanción administrativa conforme a la normativa vigente.

“El interés y deber de este sindicato por indagar en lo acontecido, es aclarar los hechos, conforme a la realidad de los mismos, a fin de darle la consistencia de veracidad debida y coherencia, a la declaración testifical de la única víctima que aparece en el atestado, frente a las declaraciones de los múltiples detenidos. Así como conocer el motivo por el cual, no conste en el mismo ninguna otra declaración testifical más, de ningún otro funcionario policial de los allí presentes, que permitiera conseguir, con su testimonio o declaración, que se emita una sentencia justa que obedezca a la verdad de los hechos, pudiendo generar estas circunstancias, indefensión en la víctima de estos”, añaden desde la UFP.