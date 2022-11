Burgos: “No seré la mosca cojonera del Ayuntamiento de Almería”

El candidato a la Alcaldía de Almería por Ciudadanos ha tomado las riendas de la portavocía de la formación naranja en el Ayuntamiento de la capital con claro propósito de hacerse ver en estos seis meses que restan a la cita de las urnas y marcar su impronta, alejada de personalismos, con sentido de equipo y proactiva, según dice, y con una clara intención comunicativa: “No voy a ser la mosca cojonera del Ayuntamiento de Almería”.

Es solo uno de los comentarios que Rafael Burgos ha ofrecido en un desayuno con los medios de comunicación, una primera toma de contacto con los periodistas en su actual función de portavoz, después de que Miguel Cazorla haya cursado su cese del partido al ser Burgos el elegido para ser la cara del cartel electoral por Cs.

No ha sido hasta el turno de preguntas cuando el alcaldable se ha referido directamente sobre su excompañero y los reproches lanzados por Cazorla. “Entiendo la frustración personal que pueda tener, pero no tengo la culpa de que el partido me haya elegido a mí”. Burgos, quien comprende las críticas vertidas por exportavoz hacia Ciudadanos, pero no entiende “ese ataque personal y desmedido contra mi persona cuando siempre he alabado su trabajo”, desveló que ofreció a Cazorla “venirse conmigo en la lista y la respuesta fue que le parecía humillante. Pretendía que renunciara” al ofrecimiento de ser el candidato.

Separados ya los caminos políticos de ambos ediles, Burgos recibe la aspiración de Cazorla de crear su propio partido como una “handicap perjudicial para todos” al fraccionar, si cuaja una nueva formación política, el voto, si bien considera que su marcha puede ser una puerta abierta a la entrada de nuevos votantes de Ciudadanos pese a que las siglas “no están en su mejor momento”.

El proceso de refundación que abordará Cs en enero y la impronta que quiere darle Burgos a nivel local a su partido podrían, desde su perspectiva, hacer reflotar al partido conservando la posición liberal de centro. Para ello, el actual portavoz quiere marcar distancias de estilo con Miguel Cazorla, nombre al que ha ido vinculado Cs desde su nacimiento en Almería. Rechaza las “críticas voraces en asuntos triviales” y las conservará para las “cuestiones capitales”, confesándose “amante del trabajo en equipo” del que, según se deduce de sus palabras, no ha disfrutado en estos años en el seno del Grupo Municipal.

De hecho, ha asegurado que ha conocido por la alcaldesa las propuestas de su predecesor a los presupuestos en una negociación que ahora retoma con el concejal de Hacienda. “Me dijo la alcaldesa que Cazorla ha pedido que se ejecuten todas las mociones de Cs desde 2015. No se pueden pedir imposibles, no hay presupuesto ni en Sevilla ni en Málaga para poder cumplirlas”, ha ¡manifestado Burgos, quien no descarta apoyar las cuentas del año electoral, “si hacen un esfuerzo para incluir nuestras propuestas liberales” que, anticipa, “serán realistas y realizables”.