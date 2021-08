CANTORIA. El discurso europeísta

El inteligente discurso europeísta –sincero, cordial y por momentos vehemente de la cantoriana Juana Lahousse-Juárez Sánchez (el apellido Lahousse corresponde al de su marido) cautivó a quienes ocupábamos el auditorio “Maestro Padilla” una noche de noviembre de 2014. Fecha en la que se hizo entrega de los premios que Diario de Almería concede anualmente a personas e instituciones destacadas en distintas parcelas del devenir cotidiano almeriense, dentro y fuera de su geografía. En este caso se trataba de su 2ª edición. Salvo familiares y vecinos de su pueblo natal, nadie la conocía por estos lares. Tampoco había recibido, inexplicablemente, distinción institucional alguna. Como tantísimas otras familias sufridoras de la negrura política y falta de horizontes económicos en la provincia que le vio nacer, tuvieron que emigrar. En su caso a Bélgica, cuando Juana -nacida en 1952- tenía tres años. Aquí creció, estudió, trabajó, se casó y fue madre y abuela. En la actualidad, ya jubilada de sus responsabilidades profesionales, disfruta de una segunda residencia en Mojácar.

De ella supe por un extenso reportaje en este medio en enero de ese año, firmado por Patricia Godino, en el que señalaba su alta responsabilidad en el organigrama de la CCE (máxima cota alcanzada por un funcionario español) como Directora General de Comunicación del Parlamento Europeo; con 750 personas a su cargo; entidad en la que ingreso como traductora en 1986, el mismo año en que España se incorporaba a la Comunidad. Tras la referida gala tuve la inmensa honra de cenar asimismo, cubierto con cubierto, con el insigne biólogo Ginés Morata, la joven actriz Nerea Camacho y la almanzoreña premio a la <Trayectoria Internacional>. Afable y cercana, gran conversadora y culta, muy culta. Al día siguiente, el Diario publicaba:“Los discursos de los premiados dieron más sentido aun a estos galardones y evidenciaron que, además de profetas en su tierra, también son embajadores. De la pasión por Europa de la cantoriana Lahousse-Juárez al amor por la ciencia del riojeño Ginés Morata, pero sobre todo destacó el cariño y predilección que sienten por la provincia. “Allá donde voy lo recuerdo”, aseguró esta mujer que habla cinco idiomas y está al frente de la comunicación del Parlamento Europeo. De hecho, durante su alocución, con tintes de “sermón”, incidió en la importancia de Europa para Almería, ya que la provincia ha recibido más de 2.000 millones de euros para infraestructuras entre 2000 y 2009 por citar algún ejemplo…

La “niñica” que emigró a Bélgica

Patricia Godino, autora del antedicho reportaje, se detiene en su perfil personal: La historia de Juana Juárez (incorporó el apellido Lahousse cuando se casó) es una de las piezas que integran el complejo mapa de la emigración que marcó durante décadas la crónica española. Siendo apenas una niña abandonó junto a sus padres su Cantoria natal, “un pueblo de Almería metido en el interior” y creció en aquella sociedad políglota y acogedora que era la Bélgica de mediados el siglo pasado. Allí se formó y configuró el espíritu europeísta que hizo de ella una trabajadora incansable de exquisito trato, que habla de Europa como esa compañera de vida que, como ella, cumple años e ilusiones renovadas.Con todo no olvida de donde viene: “Son mis raíces y las de mis hijos”, señala orgullosa, sobre esos linderos a los que vuelve siempre que puede porque, comenta, conserva la casa de sus padres, en la que se reúne con sus primos. “A mí me encanta cuando las vecinas más mayores me paran y me dicen: ¡Ay, niñica, como te pareces a tu madre! Cuando te sacan parecido con tu padre o te confunden con tu prima… Eso no tiene precio. Tener tus raíces es algo maravilloso para el equilibrio de una familia. Pero nada se dio por regalado. Fue una experiencia muy dura: emigramos en los años 50. Si Bélgica estaba mal, imagine como estaría España y sin embargo la visión que teníamos los españoles cuando llegamos era de crecer, de asimilar, de dar a los hijos un futuro que en España no había. En aquellos años los españoles emigraban por razones muy diversas y lo que consolidó de alguna forma la identidad española en el exterior fueron las redes y asociaciones… La primera generación fue difícil, pero la segunda y la tercera ya estaban plenamente integradas, con una base de valores europeos. Y sentencia: “Siempre digo que en España me siento muy belga y en Bélgica muy europea”.