La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha pedido al alcalde de la ciudad que no utilice como excusa la actual situación de crisis para contratar por el procedimiento de emergencia servicios municipales que ya debían estar funcionando, como por ejemplo la ampliación de los Servicios de Prevención para los trabajadores del Ayuntamiento, por la poca dotación de personal que tenía. “Si el equipo de gobierno del PP ha necesitado una pandemia y un Estado de Alarma para poner en marcha un servicio de prevención con el que debe contar todo centro de trabajo, está claro que algo no funciona en la gestión diaria que hace del Ayuntamiento de Almería”, ha enfatizado la responsable socialista.

Según Aguilar, “desde que se decretó el Estado de Alarma estamos viendo que los servicios se contratan de forma directa”, lógicamente, estamos ante una situación nueva que requiere actuar con rapidez”, ha apuntado “pero el problema es que, con la excusa del Estado de Alarma, se está contratando por el procedimiento de emergencia prácticamente todo, incluso aquellos servicios que ya tenían que estar funcionando mucho antes de la crisis del COVID”.

“Que el Ayuntamiento no tuviera un Servicio de prevención dotado de personal suficiente para la protección de sus más de mil trabajadores evidencia la falta de gestión del PP, pues es algo que debería existir siempre y no sólo ante la crisis sanitaria, y demuestra que no se preocupa ni por la prevención, ni por la salud, ni por la seguridad de los trabajadores”, ha señalado.

Atención psicológica

“Pero, además”, ha añadido, “con estas contrataciones de emergencia se están usurpando funciones que corresponden a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, es decir, a los trabajadores municipales, que tan efectivos y eficientes son en el desempeño de su trabajo”. “También se están solapando servicios que ya vienen prestando los colegios profesionales, como es el caso del teléfono de atención psicológica, asignado por 20.000 euros, mediante adjudicación directa y rápida, a una empresa, sin determinar cómo se va a aplicar la protección de datos de los usuarios ni cómo se va a dar continuidad a cada caso, ante los posibles tratamientos psicológicos que de cada llamada pudieran derivarse”.