CSIF denuncia que el Juzgado de Primera Instancia 9 aún no está habilitado para la incorporación de la plantilla

El Sector de Administración de Justicia de CSIF ha advertido que estará en cada centro de trabajo para comprobar que se cumplan las condiciones de seguridad de los empleados de la Administración de Justicia. Ante la incorporación presencial del 60 por ciento de la plantilla del personal de Justicia en Andalucía a partir de hoy, el sindicato ha avisado de que va a estar “especialmente vigilante para que se respeten las distancias de seguridad entre los puestos”.

Sin ir más lejos, CSIF denuncia que, en el caso particular de Almería, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de la Ciudad de la Justicia aún no está habilitado para que se incorpore la plantilla, porque no se respetan las distancias de seguridad entre los puestos de trabajo y apunta que, incluso, estaba siendo medido esta misma mañana para su adecuación. Además, CSIF también reclama la dotación de más mamparas dado que faltan este tipo de medidas protectoras en algunas salas de vistas para los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

CSIF Justicia ha criticado la premura en la planificación y en las decisiones adoptadas y trasladadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a los representantes legítimos de los trabajadores. De hecho, el sindicato ha considerado que “se ha vulnerado la negociación” y ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial “para abordar una serie de aspectos decididos unilateralmente por parte de la Administración y comunicados a los representantes sindicales como hechos consumados”.

CSIF ha argumentado que en la Mesa Sectorial celebrada el pasado lunes, 25 de mayo, para negociar la resolución de la 2 fase de desescalada, “la propia Administración reconoció que aún le faltaban algunos informes de medición de los espacios de algunas provincias”, tras lo que CSIF exigió que la resolución del Ministerio de Justicia para la incorporación del 60% de la plantilla no podía entrar en vigor y debía demorarse hasta que no estuvieran dichos informes preceptivos.

Precisamente, la resolución estableciendo turnos de mañana y tarde donde no se puedan respetar las distancias de seguridad debería haberse basado en dichos informes. Finalmente, dichos informes fueron aportados “in extremis” –concretamente a última hora del martes-- a los representantes de los trabajadores y “a posteriori” de la resolución dictada este martes, sobre las cuatro de la tarde.

La central sindical critica que dicha resolución incluye un anexo en el que “se establecen los turnos de mañana y tarde por sedes judiciales completas de forma indiscriminada, en lugar de por órganos judiciales, modificando las condiciones de trabajo de la mayor parte de los funcionarios de Justicia”. En este punto, Almería es la única provincia que no va a contar con el servicio de turno de tarde según dicha resolución lo cual afectará negativamente no solo a la prestación del servicio sino también a la conciliación laboral de algunos trabajadores en virtud de la flexibilización que la propia Administración ponía a su disposición.

Ante dicha situación, CSIF “ha solicitado la negociación de esta resolución en Mesa Sectorial de convocatoria urgente, pues entiende vulnerada dicha negociación, al no haberse estipulado en la del día 25 estos aspectos, ni haber tenido a disposición los informes en los que supuestamente se garantizan las distancias y las modificaciones propuestas realizadas”, según ha explicado.

CSIF, que ha recordado, además, que aún siguen sin hacerse los test diagnósticos previos a la incorporación de personal que esta central sindical solicitó. En esa línea, ha avisado que “estará en cada centro comprobando que se cumplen las condiciones de seguridad y que, en caso negativo, dirigirá denuncia a los comités de Seguridad y Salud correspondientes y a la Inspección de Trabajo.