CSIF reclama a Salud que aumente los recursos humanos en los centros de Atención Primaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Almería, denuncia que los centros de Atención Primaria en algunas zonas de la provincias están desbordados, el personal administrativo no da abasto para atender la cantidad de llamadas y petición de citas que se reciben, los enfermeros y los médicos tienen que hacer la atención sanitaria con doble circuito para COVID19 han aumentado exponencialmente, la telemedicina tiene una demora de más de una semana en detrimento de la atención asistencial y la asistencia pediátrica está cercana a la saturación.

A juicio del sindicato, "la Delegación tiene que aumentar la asignación de recursos humanos inmediatamente, la planificación que se realizó a principio de verano no contemplaba que la situación en Almería fuese la que tenemos, con más casos de coronavirus de toda Andalucía, al venir de una situación epidemiológica inferior, durante el confinamiento, ha hecho imprevisible esta situación".

"No es de recibo que la administración sanitaria asigne como rastreadores a la Enfermera de Casos o Enfermeros de Urgencias teniendo que dejar estos la asistencia presencial para atender esta labor encomendada o realizarla durante su tiempo libre, no es admisible que auxiliares administrativos o celadores conductores estén por debajo de la plantilla establecida no pudiendo atender el innumerable aumento de llamadas que ha producido el COVID19, no es razonable que la telemedicina sustituya la asistencia médica presencial por falta de médicos y pediatras, no es plausible que la enfermería con la cantidad de domicilios COVID, triajes y analíticas PCR que tienen que realizar no esté reforzada", señalan.

CSIF denuncia que "la calidad asistencial se está viendo gravemente alterada con demoras de más de una semana para atender a los pacientes, teléfonos que suenan sin parar y que no se pueden atender por falta de personal y una asistencia no presencial (telemedicina) que en situaciones graves puede dejar detalles sin atender pudiendo afectar al paciente, esta infradotación de la Atención Primaria está suponiendo el aumento de la asistencia de urgencias hospitalarias que empiezan a ser preocupantes".

Por ello, desde este sindicato entienden que "no entrara en la planificación postconfinamiento del SAS el aumento exponencial de casos por coronavirus en Almería con respecto al resto de Andalucía, pero ahora que las cifras son evidentes y que los recursos profesionales estables, asignados en la Atención Primaria Almeriense son claramente insuficientes, es el momento de actuar desde hoy y al menos hasta navidades para poder controlar esta epidemia en Almería".

"Ya advertimos en su momento de la falta de contratación de rastreadores en exclusiva para esta labor y no se hizo caso, ahora denunciamos que la falta de profesionales está alargando sine die la asistencia presencial en Primaria en favor de una telemedicina que no es la solución a todo, que el personal de enfermería está saturado y que la atención telefónica no se puede atender por el personal de gestión y servicios", añaden.

Desde esta Central Sindical exigen a la Delegación de Salud, que, si no ha habido la suficiente previsión y planificación para Almería, "es el momento de actuar reforzando la Atención Primaria, sin paliativos, para frenar este aumento de contagios muy por encima de la media de Andalucía".