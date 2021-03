CSIF reparte 3.500 carpetas informativas de la campaña contra agresiones verbales del personal sanitario

El Sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, está repartiendo durante estos días más de 3.500 carpetas informativas de la campaña Ante una agresión verbal, HABLA. Una iniciativa puesta en marcha por el sindicato con el objetivo de facilitar a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud la denuncia de estos ataques verbales que sufren en sus lugares de trabajo.

Es por ello que, en estos dosieres, el personal de la sanidad podrá contar con el documento de ‘Comunicación de Agresiones’ a cumplimentar del plan de prevención para elevar su denuncia a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

De este modo, delegados del Sector Sanidad de CSIF Almería están distribuyendo por los principales centros de trabajo del ámbito sanitario de la provincia este material y es que, recientemente, la central sindical había puesto de manifiesto la importante bajada en las denuncias por agresiones a profesionales el año pasado según los últimos datos facilitadospor la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS.

En concreto, en la provincia de Almería este tipo de situaciones se habían reducido concretamente en un 32% en relación al año 2018, pasando de 104 agresiones a las 70 registradas en 2020. En 2019 se produjeron 87, de las cuales 33 fueron físicas y 54 no físicas.

A juicio de CSIF, todo ello, como consecuencia directa de la pandemia de la COVID-19 que ha propiciado que se haya impuesto la atención no presencial, fundamentalmente en Primaria, lo que ha contribuido a que disminuir la declaración de agresiones verbales, no las agresiones en sí, ya que muchas de ellas se han producido telefónicamente y no han sido percibidas como tales por el personal afectado.

Ante esta tesitura, CSIF ha querido poner en relieve la importancia de denunciar estos hechos, que si bien, se siguen produciendo, fundamentalmente por teléfono, no se declaran oficialmente, por lo que no se registran. “Queremos trasladar a los profesionales que lo que no se denuncia no ocurre, por tanto, no se aplican las medidas oportunas que minimicen estas situaciones tan sumamente violentas y desagradables”, ha recordado Antonio Moreno, responsable del Sector Sanidad de CSIF Almería.

Cerca de medio centenar 'teleagresiones' en la provincia

A este respecto, la central sindical pretende dar soporte con esta campaña a todo el personal de la Sanidad y también anuncia que estará vigilante a este tipo de agresiones que se está generando en la atención sanitaria por la pandemia. “Parece ser que las 'teleagresiones' se perciben de manera menos lesivas o hiriente por lo que no hace que no se denuncie o se denuncie menos y sigue siendo un atentado contra la profesionalidad de las plantillas de hospitales, centros de salud y consultorios”, ha subrayado Moreno.

En esta línea, según los datos de la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, de las 70 denuncias registradas en Almería este año, 9 han sido físicas y 61 no físicas. Por los diferentes centros de trabajo, en el Hospital Universitario Torrecárdenas se han producido más del 40 por ciento de atentados contra profesionales, 24 no físicos y 5 físicos, posteriormente, le sigue el Distrito Almería con 18 y 2 respectivamente, frente al Hospital de La Inmaculada donde sólo se ha contabilizado una agresión no física y el Distrito Poniente con 12 no físicas y ninguna física.