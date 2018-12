“Somos el primer sindicato de la Educación Pública y eso es una gran responsabilidad”

El sindicato CSIF concurre el próximo 4 de diciembre a las elecciones tag/elecciones_sindicales de la Junta de Personal Docente de Centros no universitarios, con una candidatura conformada por más de 220 miembros y en la que, con la idea de revalidar su “título” como sindicato mayoritario de la Educación Pública de Andalucía, Juan Francisco Caballero, máximo responsable del sector en la provincia, rinde cuentas de los últimos cuatro años, duros y llenos de reivindicaciones históricas y también avanza cuáles son los retos a los que se enfrenta en los cuatro siguientes.

–¿Cómo ha vivido CSIF, en líneas generales, estos últimos cuatro años, su actividad en materia de Educación Pública?–Somos el primer sindicato de la Educación Pública de Andalucía y eso es una gran responsabilidad. Nuestros pasos los ha marcado la defensa y la recuperación de los derechos perdidos de los docentes de la región y también de la provincia. Sin duda, esa es nuestra mayor garantía, hemos respondido con nuestra objetividad, con nuestro compromiso férreo, nuestro trabajo y con resultados. Por eso, ese es, sin duda nuestro, mejor aval y sabemos que el profesorado de Almería va a continuar confiando en nosotros.

–¿Qué ha conseguido CSIF en este periodo entonces?–Nos hemos mantenido firmes y coherentes con nuestro trabajo y hemos luchado por reivindicaciones históricas para el sindicato, desde el ‘Concursillo’ que ha permitido que cientos de familias de Almería consiguieran conciliar su vida personal y laboral, o también hemos recuperado las 18 horas lectivas en Secundaria. Sin olvidarnos de la firma del acuerdo para la mayor oferta de empleo público de la historia que supone, además, el 100 por cien de la tasa de reposición. Siguiendo en la misma línea de la conciliación familiar, hemos logrado el permiso de paternidad de 20 semanas, que se implantará definitivamente en el año 2020.

–¿Y los interinos, que respuesta han obtenido de CSIF?–En este sentido nos hemos centrado en unas pautas de defensa férrea y que ha dado mejoras en la normativa que regula al colectivo, como la no obligatoriedad de presentarse a las oposiciones para poder permanecer en las listas, la centralización de los llamamientos que respetan el orden de cada docentes en la lista, la tele-tramitación y mayor transparencia en todo este proceso, sin olvidar posibilidad de activación y desactivación de las listas, todo ello para este nuevo año 2018.

–¿Y en materia retributiva, como se ha traducido el trabajo de CSIF en mejoras económicas para los docentes?–Las nóminas del profesorado han sido, injustamente, principal objeto de castigo por parte de las Administraciones en todo este proceso de crisis económica. Sin embargo, desde CSIF hemos peleado con uñas y dientes en este sentido y buena prueba de ello ha sido la subida salarial de un 8,79 por ciento que se hará también paulatinamente en los próximos años, además de la recuperación de la paga extra de 2012, conseguida y cobrada ya y la de la paga adicional del complemento específico de los años 2013 y 2014. Y en este punto, me gustaría incidir que todos estos logros, se deben, en parte, a que CSIF forma parte de la Mesa General de la Función Pública, donde no están otros sindicatos sectoriales, eso también es un valor que, obviamente, no podemos pasar por alto y también refuerza la candidatura de CSIF en este proceso electoral.

–¿Qué objetivos se marca CSIF para los próximos cuatro años?–Las prioridades serían la defensa del Pacto Educativo y de la Carrera Profesional y por supuesto seguir trabajando en la bajada de ratios en las aulas, mejorar el sistema de cobertura de bajas, la recuperación total del poder adquisitivo o la equiparación salarial, continuar con mejoras relacionadas con la conciliación familiar y laboral, ya bien sean funcionarios de carrera o interinos. En definitiva, continuar trabajando y luchando por la dignificación de los docentes en la provincia, porque supondrá también la defensa de la Educación Pública y, por tanto, todo ello se trasladará también a la sociedad a la que el sindicato también se debe, siempre teniendo presente el principal valor de esa Educación Pública que tanto defendemos que, no es otro, que el de su profesorado.

-Para acabar, un último mensaje a los docentes de la provincia…–Pues reitero, como hemos hecho en cada visita a los centros, en cada atención personalizada, en cada asesoramiento, en cada conversación con ellos, en nuestro día a día, que estamos orgullosos de ser docentes, que siempre estaremos aquí para ellos, para escucharlos, defenderlos y arroparlos en todo lo que esté a nuestro alcance como sindicato. Espero hayamos respondido con creces a la confianza que nos otorgaron hace cuatro años y poder volver a contar con su apoyo cuando se abran la urnas.