"En el Cable Inglés se va a abrir un paseo peatonal entre la estación y el mar"

-fue un gran amigo de José Ángel Valente, ¿qué supone el establecimiento del poeta en la ciudad?

-José Ángel Valente se jubilaba porque estaba de jefe de Traducción en la UNESCO. El buscaba una casa con mar y habían estado viendo sitios. Juan Goytisolo le dijo que viniera a Almería y Juan me dijo que era fundamental que Valente se instalará en Almería. En un viaje a París fui a ver a Valente, nos caímos bien y esa Navidad, Valente y Coral estuvieron en Almería y vimos varias casas.

-De alguna manera, usted es clave para que Valente se decidiera por Almería.

-Le encantó Almería y el Cabo de Gata. Visitamos la Alcazaba y el Casco histórico y al final encontramos una casa como el quería. Se compró la casa. Con José Angel fue una doble relación, por un lado una relación amistosa y personal. Siempre que estaba en Almería nos veíamos a diario, bien por el día o bien por la noche.

-También hubo una estrecha relación profesional entre Valente y usted.

-Sí, Valente colaboró en los Encuentros Hispano árabes que organizábamos con Goytisolo, luego organizó el seminario 'Fin de siglo y formas de la modernidad' y también hubo una estrecha colaboración cuando celebramos el décimo aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Luego estando yo en la Junta de Andancia hicimos el Cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz. El hizo con Falces un libro maravilloso donde se da cuenta de los lugares sanjuanistas de Andalucía. La última vez que lo vi fue un mes antes de morir.

-¿Cómo era realmente Valente, usted que tuvo la gran suerte de conocerlo muy bien?

-José Angel era un señor que tenía una disciplina enorme para leer y escribir. Valente trabajaba todos los días, entonces tenía unas horas para leer y otras para escribir. Solo se saltaba ese método para irse a Cabo de Gata. Le encantaban los amigos, le encantaba salir a comer y a cenar. Era una persona muy disciplinada, y muy sociable.

-Mantuvo una estrecha relación con Juan Goytisolo, del que fue gran amigo y el cual confió parte de su legado a la Diputación, ¿qué le pasó a Juan en los últimos años con Almería?

-Juan incluso antes de entregar parte de su legado a la Diputación siempre quiso crear un vinculo más cercano con Almería. El quería hacer cosas en la capital y atraer intelectuales y escritores a la ciudad, para convertir Almería en el foco de unión con la literatura árabe. La Diputación, no sé porque motivo cambió con la llegada de Tomas Azorín.

-¿Pero hubo algo más?

-Sí, claro. Luego pasó lo de El Ejido. En realidad con quien si mantuvo el vínculo todo el tiempo aparte de con Valente, fue con la gente de La Traíña en La Chanca. La Diputación se quito del medio, nadie quiso hacer nada, y creo que fue un error. Pero Juan era muy discreto, y le afectó mucho los hechos ocurridos en El Ejido, todo lo que se escribió en prensa sobre su postura y su persona en torno a esos hechos. Eso le dolió mucho. Su relación personal con Almería siempre la tuvo intacta y luego la Diputación con su legado tampoco hizo nada.

-Ahora hay una interesante exposición en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) con fotos que Goytisolo le regaló sobre sus viajes por los Campos de Níjar.

-Esos negativos los trajo Goytisolo para una exposición que hicimos en la Biblioteca Villaespesa. Aquellos negativos me los entregó y me dijo que hiciera con ellos lo que considerara oportuno. Pasado el tiempo le propuse al propio Goytisolo hacer un álbum de fotos donde el escribiera lo que significó ese viaje iniciático a Almería. Quedamos así, pero lo fuimos dejando y Juan primero se cae y trastoca todo y luego fallece.

-En ese momento se da cuenta que aquellos negativos que guardaba había que hacer algo con ellos.

-Yo tenía todos esos negativos en una carpeta guardada en Pulpí en casa de mi madre. Pensé, si algún día me pasa algo, esta es la típica cosa, llegan los familiares, limpian y lo tiran. Pensé en donarlo y coincidió en el tiempo, cuando es elegido Rafael Doctor como director del Centro Andaluz de la Fotografiá. El año pasado antes de Navidad entregué esas fotografiás que ahora precisamente se exponen en el CAF.

-Esas imágenes de un valor excepcional son del viaje de Goytisolo acompañado por Vicente Aranda.

-A mi me contó Juan que hizo ese viaje con Vicente Aranda y es obvio que hay una serie de fotografiás que son de Vicente, aunque no sabría decir cuales. Las otras las había hecho el propio Juan Goytisolo. Me contó que había hecho cuatro viajes a tierras almerienses y que las fotos eran de esos viajes. Uno de sus viajes fue con Simone de Beauvoir y el novelista norteamericano Nelson Algren. Lo que no sé es que fotos eran de Vicente y cuales eran de Juan.

-El CAF ha cumplido 25 años. El ideologo de convertir a Almería en la capital de la fotografiar fue Alces, luego Pablo Juliá y ahora Rafael Doctor.

-Manuel Falces hizo un trabajo extraordinario y realizó una valiosísima programación. Ahora el CAF está en las mejores manos, sin duda. He hablado con el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Angel Vázquez y creo que todo lo que se pueda potenciar el CAF hay que hacerlo, porque centros así son muy valiosos y llevan a cabo un gran trabajo.

-Son muchos años esperando la rehabilitación del Cable Inglés, un icono de Almería, ¿qué se va a hacer desde el Ministerio?

-Hay un proyecto ahora que está incluido en el 1,5 por ciento cultural, que ha puesto en marcha la Autoridad Portuaria. Eso esta pendiente de la última aprobación, que será en la comisión mixta entre Fomento y Cultura que se llevará a cabo en septiembre.

-¿Hay una idea clara de lo que se quiere hacer con el Cable Inglés?

-La Junta ha hecho obras para consolidar la estructura del Cable Inglés pero el proyecto que hay ahora es recuperar la parte que hay hasta justo la estación y eso se va a abrir como paseo peatonal y como mirador hasta el mar, en esta fase. Del contenido del Cable Inglés se encarga la Junta de Andalucía, pero si nos pide colaboración estaremos encantados. Son tres millones y medio de euros la inversión que hay prevista.

-El Cortijo del Fraile, siendo una ruina, continúa siendo lugar de visita y peregrinaje, ¿qué se podría hacer en este enclave?

-He hablado con el consejero de Cultura de la Junta de Andancia sobre ese tema. Tengo claro que hay que recuperarlo y darle uso. Aunque sea una decisión de la Junta, si me gustaría como almeriense y como expresidente de la Junta Rectora del Parque Natural, que eso fuera público y se le diera un uso dentro del Parque.

-Almería tendrá una Ciudad del Cine, ya que se ha aprobado el estudio de viabilidad.

-Nosotros tenemos en Almería una historia con el cine que no tiene nadie. El paisaje y el clima favorecen los rodajes en esta tierra. Se hace mucho cine y muchos anuncios publicitarios en esta tierra.

-Ve necesario acercar más a los jóvenes las figuras de Carmen de Burgos y Agustín Gómez Arcos.

-Carmen de Burgos está de plena actualidad y creo que su figura y su obra se van conociendo cada vez más. En el caso de Gómez Arcos, un escritor que su obra la escribió en francés y que no es fácil, si seria interesante recuperarlo y conocerlo más a fondo.

-De hecho el nombre de Carmen de Burgos aparece en una encuesta para elegir el nombre de la nueva Biblioteca Municipal que se va abrir en la ciudad.

-Tenía constancia de ello, y también se incluye el nombre de José María Artero. Cualquier de los dos me parece bien, porque Artero como editor, librero y fundador de AFAL también se lo merece.

-¿Cuales fueron las primeras palabras de su madre Mercedes, que tiene 92 años, cuando se enteró de que había sido nombrado ministro?

-Estaba bastante confundida, porque me preguntó si esto suponía tener más trabajo. Y también me preguntó si iba a venir menos a Pulpí a verla.