El Cable Inglés protagoniza el cupón de la ONCE del 26 de octubre

El Cable Inglés, antiguo cargadero de mineral situado en Almería, protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 26 de octubre. Cinco millones y medio de cupones difundirán este ejemplo de la arquitectura del hierro.

La directora de la ONCE en Almería, Mª Jesús Segovia, ha presentado este cupón a María del Mar Vázquez, primer teniente de alcalde y concejal del área de Presidencia y Planificación, y a Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria, en un acto que se ha celebrado en la Plaza de las Almadrabillas, al que también ha asistido la consejera territorial de la ONCE Gemma Pozo.

El Cable Inglés, también conocido como muelle El Alquife, es un antiguo cargadero de mineral situado en Almería, de la sociedad The Alquife Mines and Railway Company Limited. Su construcción comenzó en 1902, y el 20 de abril de 1904 Alfonso XIII inauguró este cargadero, que estuvo activo hasta 1973. Es todo un ejemplo de la arquitectura del hierro. Unía la estación con el puerto. De estilo ecléctico, siguió las directrices de la escuela de Gustave Eiffel.

En 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural de Andalucía debido a su naturaleza, ya que esta tipología constructiva no fue frecuente y, por la imposibilidad de recuperar su uso original, ha adquirido una singularidad indiscutible digna de ser conservada. El Cable Inglés es un muelle que eleva la cota en la playa de las Almadrabillas para aproximar la carga a los barcos, facilitando su depósito directamente en la bodega de las embarcaciones. Actualmente, la parte saliente de la infraestructura pertenece a la Autoridad Portuaria de Almería, la cual delega las competencias a la Junta de Andalucía. Y la parte sobrante del inmueble pertenece al Ayuntamiento de Almería.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

